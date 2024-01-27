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天冷下雨及生病者增 全台血庫剩5.7天

中央社／ 台北27日電

全台血庫只夠用5.7天，眼看農曆春節連假將到來，台北捐血中心今天表示，近期天冷、下雨加上生病的人多，捐血量更低，盼民眾規劃出遊時，不妨安排先來挽袖捐血做公益。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用5.7天，其中A型血庫存量剩6.4天、B型血剩6.2天、O型血剩4.9天、AB型血剩6.3天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏告訴中央社記者，因農曆春節將到來，希望能把安全庫存量，從平常的7天衝刺到10天，從1月8日起至2月8日這段期間，預估還要採入約3萬5000多袋血才夠，為連假預作準備。

但最近天冷、下雨降低出門意願，加上生病的人變多，劉俊宏指出，儘管用血量與往年同期相比差不多，能捐血的人卻減少，又以台北最嚴重，目前台北捐血中心庫存量只剩4.8天，O型血剩最少、只有4.2天，A型、B型、AB型各剩下5.9天、4.6天、4.4天，相當嚴峻。

劉俊宏呼籲，就算放假，需要用血的病人仍在等待救命熱血，盼身體健康、沒有感冒、非確診的民眾都能踴躍挽袖，在規劃春節出遊時，可以考慮安排先來做公益，捐血一袋、救人一命。

捐血中心 庫存 春節

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