化療患者常手腳麻木嚴重影響生活 中醫個人化治療見效

癌症化學治療帶來噁心、嘔吐、虛弱感、白血球降低、貧血等不適反應，尤其手腳麻木屬「化療引起之周圍神經病變」常見副作用，嚴重影響生活。奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉說，「麻」這類感覺異常，西醫現有預防及治療手段似乎效果不彰。

化療因藥物種類、個人體質、情緒等造成的副作用多狀況不同，西醫常束手，中醫也無法以同一套處方或單味藥物處理。許晉嘉說，中醫須「望、聞、問、切」深入了解問題且抽絲剝繭，要有耐心才能找出最適合病人的證型與個人化處方。

許晉嘉舉最近的57歲李姓患者為例：注射化療三、四個月後手腳開始麻木且逐漸加重，甚至影響肢體運動功能，左腳板垂足、自行步行困難需使用拐杖。因症狀在化療停止後並未改善，求助中醫。

經證型與體質辨證屬「整體氣虛與腎陽不足」，經過兩個月處方治療，手腳麻感消退許多，踏地異常感明顯減退，腳肌力逐漸恢復，可慢速步行，踏地不穩及漂浮感也消失。體力較差、胃口不好、虛弱、尿失禁、焦慮、焦躁等都緩解逐漸恢復正常。

化療藥物進入人體會逐漸蓄積周邊神經細胞中，誘發細胞變性、凋亡，引起毒性病變損傷，產生感覺異常或喪失。隨著治療毒性損傷不斷加重、傷害細胞周圍支持細胞血管等組織。

這類病人最常出現四肢麻木、感覺鈍化、疼痛、針刺感及燒灼感，主要出現手腳末端。多數異常隨治療劑量累積與療程逐漸加重，也有療程完才出現。少數有無力、動作失調、偏癱、自律神經腦神經症狀，嚴重可能肌腱反射消失、肌肉萎縮甚至癱瘓。

療程結束這些症狀可能逐漸緩解消失，也長期存在甚至持續數月至數年，嚴重影響生活品質。西醫常採用神經疼痛抑制、營養和維生素補充，感覺異常多只能以按摩、熱敷或者冷敷暫時緩解。中醫認為化療「耗氣傷血」，致氣血不足。藥毒滯留體內成「瘀」，出現麻、痛、感覺異常。雖不會致命，但嚴重影響生活品質。