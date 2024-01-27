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備戰下周疫情高峰 疫苗接種量衝新高...羅一鈞籲速打疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
XBB新冠疫苗示意圖。記者李青縈／攝影
XBB新冠疫苗示意圖。記者李青縈／攝影

預估下周即將迎來疫情高峰，加上寒流持續影響，疾管署副署長羅一鈞表示，本周前4日疫苗接種量高達9.6萬人次，XBB疫苗開打以來新高，而新冠跟流感疫情可能會在農曆春節前達到高峰，提醒民眾盡速接種疫苗。

新冠跟類流感疫情預估將在下周（1月28日至2月3日）迎來一波高峰，屆時每日約有1萬2千人至1萬5千人感染新冠病毒。XBB疫苗自從去年9月開，截至1月25日累積136.2萬人次接種，其中莫德納疫苗累計126.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計9.9萬人次。

羅一鈞表示，目前新冠疫情呈上升，且受寒流影響下周預計疫情將達最高峰，為保護個人健康並減輕醫療負荷，請民眾踴躍接種。目前全國庫存仍有莫德納疫苗約424.8萬劑、 Novavax 疫苗約20.2萬劑。

疾管署提醒，民眾在參加新年尾牙聚會、校園放寒假之際，注意加強保暖及留意自身健康狀況，也請符合接種資格民眾，盡速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。

另外，近期網路謠傳「美國主流媒體ABC電視節目承認第四劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」等相關訊息。羅一鈞表示，該訊息錯誤解讀電視節目「早安美國」來賓的個人評論，也不是美國電視台主張的觀點。累積至今的科學實證並沒有接種任何一劑新冠疫苗會導致免疫系統「關閉」或「產生耐受性」，請民眾不要誤信，也不要轉傳。

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