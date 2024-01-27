中央補助送托、自己帶差3.6倍 全職家長：難道媽媽不如保母？

衛福部今年起調高托育補助，加上台北市友善托育補助，北市家長每月送托孩子最高可獲1萬8000元補助，一名全職媽媽不滿被厚此薄彼，職業婦女有薪水且獲加碼補助，自己帶僅有5000元中央育兒津貼。議員曾獻瑩認為兩者相差3.6倍，要求市府給予育兒津貼；社會局說，中央避免福利遷徙，要求不得加發，將持續為民爭取。

中央今年起調高0至2歲托育補助，第一胎送托公共托育機構者每月7000元、送托準公共托育服務者1.3萬元，加上北市友善托育補助，台北市民最高分別可獲1.1萬元及1.8萬元；不過，自己照顧者僅能獲中央育兒津貼5000元。

北市社會局統計，北市未滿2歲嬰幼兒照顧現況，家長或親屬自行照顧約7成，送托托嬰中心或居家保母兒童約3成，去年4萬897人領取中央育兒津貼，托育補助則有1萬3718人。

北市大安區許小姐育有一名2歲孩子，她說，懷孕離開職場，是因想全時間投注孩子早齡教育，但政府不友善全職媽媽，各方面福利受限包含沒有勞保。養孩子成本愈來愈多，中央今年卻僅提高托育補助，而沒有育兒津貼，直言許多媽媽有各自情況，例如曾送托但不放心，才選擇在家帶孩子，「難道媽媽不如保母？」

許小姐比喻全職媽媽也是一個工作「另類保母」，上班8小時，下班還是繼續照顧小孩。她認為，自己帶跟送托，孩子所需用的尿布、奶粉都一樣，而且自己帶更沒有用到公家資源，為何政府補助前者相對少？政策應給媽媽選擇自己帶或送托，讓她們不因補助少，而只能把小孩送給別人照顧。

議員曾獻瑩表示，中央減輕爸媽的負擔是美意，但是自己帶小孩獲補助反而少，直呼政府不支持全職媽媽。北市育兒津貼、托育補助的比例約7比3，反應少子化社會，媽媽常捨不得送托孩子，而願意自己帶，但她們卻遭到大小眼對待，要求社會局檢討研議、調高育兒津貼。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟理事長陳怡朱則說，政府投注資源與經費，增加托育服務，鼓勵父母進入就業市場，卻忽視許多家庭育兒不同選擇，例如特殊兒家長多選擇自己陪伴，「津貼對於家庭經濟的確不無小補」。

社會局回應，中央育兒津貼每月5000元，北市府曾計畫在此加碼補助，但衛福部為避免福利遷徙行為，要求地方政府不得加發補助，若違反財政紀律，恐增加市府財政負擔；托育與育兒為國家重大議題，社會局將向中央反映市民訴求，持續為民爭取福利。