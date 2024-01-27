「稻米之鄉」染上黃色花毯 90公頃油菜花春節開好開滿

「稻米之鄉」台東池上鄉油菜花綠肥已陸續綻放黃澄澄花海，鄉公所結合春節連假，在知名景點伯朗大道兩旁等農地栽種90公頃油菜花，希望遊客春節出遊趕上油菜花海田園美景。

鄉長林建宏表示，油菜花是農村很具代表性的風情，所以今年邀農民一同栽種約90公頃的油菜花：由於今年比較缺水，所以油菜花生長時間比較緩慢，目前正陸續開花中，預計在過年期間包括伯朗大道等農地，應該都可以開滿花海。

每年1、2月，是台東縱谷休耕期，農友們會栽種油菜花作為綠肥養田，也因整片農地開滿黃澄澄花朵，婉如舖上黃地毯般漂亮，總是吸引遊客及攝影愛好者取景拍照的景點，成為觀光亮點。

「很期待開滿片的花海。」吳姓遊客說，她每年都會來縱谷看油菜花海，怎麼拍都很美，這次伯朗大道就可以看到，實在太棒了。另遊客說，「台北看不到這樣田園風光，很舒服，也很喜歡」。

池上鄉公所表示，今年不僅規畫油菜花海的栽種，也推出打卡送好禮活動希望以地方的地景風光帶動池上觀光效應，讓遊客喜歡池上的美，進而推廣更多人來池上。