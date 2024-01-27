終於要擺脫寒流！下周一起全台明顯晴暖 春節前再轉冷

寒流逐漸減弱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，白天會有一波華南雲雨區水氣通過，北台灣雲量偏多，可能降小雨，迎風面有降雨情形。周末北東濕冷，北台灣水氣較多。高山夜晚路面易結冰，留意安全。下周一開始溫度才會明顯回升，逐漸轉乾。

曾昭誠表示，華南水氣今天上午逐漸通過台灣北部地區，苗栗以北、宜蘭地區雲量多，可能有飄雨情形。中南部因為雲量少，今天清晨有輻射冷卻作用。

今天清晨受到偏冷的東北風影響，清晨各地溫度偏涼。曾昭誠表示，各地11至13度左右偏冷，尤其中南部近山區或空曠地區，最冷出現在台南新化的9.3度，雲林古坑、嘉義市也只有9.4度。

今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供

他說，明天清晨溫度可能跟今天類似，但低溫範圍會再縮小一點，最低溫的極值也會再往上升一點。明天清晨溫度比較低的地區可能是竹苗丘陵、中南部近山區。

未來一周天氣預測，曾昭誠表示，因為寒冷的東北風下來，周末兩天台灣溫度偏低。明天晚上到下周一白天，隨著高壓逐漸出海，改為偏東風環境，溫度會慢慢回升。下周二晚上又以偏東到東南風為主，溫度會回升，且回升幅度明顯。

未來一周溫度趨勢，曾昭誠說，周末兩天北台灣溫度偏低，北部今天白天溫度15度上下、南部20度左右；明天清晨各地10至15度之間，空曠地區可能再更低一點；南北溫差大。下周一開始到周五各地溫度回升明顯，下周一北部20度左右、中南部25度，周五中南部可能25至28度左右。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

未來一周降雨趨勢，曾昭誠表示，今天降雨以北台灣為主，有飄雨狀況；明天可能一點點雨在迎風面地區和北部山區。下周一開始環境逐漸轉乾，降雨地區比較偏東半部地區、基隆北海岸、恆春半島。下周二、周三轉東南風的關係，中南部和馬祖容易起霧。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

至於高山有無降雪可能，他說，今天入夜開始到明天，可能有零星降雪，但不會像之前大範圍降雪。

春節天氣部份，曾昭誠表示，這波回暖從下周一到下周五，目前預報春節前或春節前夕轉冷，但距離時間還算久遠，持續觀察。