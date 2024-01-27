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今明寒流餘威北東部局部雨 下周氣溫回升喜迎好天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周各地天氣相對較穩定，普遍晴時多雲。本報資料照片
下周各地天氣相對較穩定，普遍晴時多雲。本報資料照片

影響台灣長達1周的寒流，逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天清晨各地低溫普遍回升到9-12度左右，雖然仍有寒意，但低溫極值已減緩不少。

雖然寒流減弱，不過，林孝儒表示，由於北方仍有強度相對沒那麼強的冷高壓遞補南下，台灣附近的東北風將再有增強趨勢，也將有華南雲系通過，因此預測北部及東部持續為陰沉天氣，並有局部短暫雨。明天華南雲系逐漸減少，降雨減緩。中南部影響偏小，以多雲或晴天氣為主。

周末寒流餘威仍在，下周各地天氣相對較穩定，普遍晴時多雲。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末寒流餘威仍在，下周各地天氣相對較穩定，普遍晴時多雲。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

氣溫部分，林孝儒表示，北部及東北部約11-16度，全天仍有點寒意，中南部及花東地區約14-24度，白天相對舒適，但早晚偏冷，甚至西部沿海空曠或近山平地仍不排除受輻射冷卻影響，有10-13度低溫出現機會。

至於空氣品質，由於周末東北風將挾帶境外汙染物南下，預測北部及西半部的空品將有轉差的趨勢，外出活動務必做好保暖及呼吸道防護措施。

下周的天氣型態，林孝儒表示，由於北方系統勢力減弱都將偏北活動，台灣附近下周一開始轉為高壓迴流的偏東至南風影響，且環境水氣不太多，各地天氣相對較穩定，普遍晴時多雲，僅迎風面的東部偶有些地形降雨機會，但影響不多。

他說，各地氣溫有逐日回升的趨勢，高溫普遍都可以回到20-25度左右，天氣相對晴朗，各地仍要留意夜晚清晨受輻射冷卻影響，仍有局部14-17度的低溫，日夜溫差將會有些加大，西半部開始要留意晨間霧影響行車能見度的現象。

相對較穩定的天氣至少維持至下周五、周六，林孝儒表示，下周日是否再有一波天氣變化，後續可再慢慢觀察。

低溫 寒流 東北風 氣溫

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