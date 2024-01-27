天冷仍活躍「重症大魔王」腸病毒71型 台中1女童確診

天氣冷，腸病毒疫情因免疫負債也在流行。根據疾管署監測資料顯示，素有「重症大魔王」之稱的腸病毒71型仍然活躍， 去年有34例，今年開春就已監測到3例，其中1例為住台中大肚的女童。

台中兒科醫師施勝桓說，近期診間連續遇到多例1歲多嬰幼兒感染腸病毒後，水泡與疹子長滿臉、軀幹和四肢，口腔潰爛，症狀都比以往嚴重，也有家長擔心孩子罹重症，趕快讓孩子打疫苗預防。

疾管署說明，腸病毒A71型為最容易引起神經系統併發症的腸病毒型別之一，接種腸病毒A71型疫苗，可預防感染腸病毒A71型引發重症風險，建議滿2個月至未滿6歲幼兒，如有接種需求，可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種。

台中市衛生局說明，疾管署監測一名大肚區女童個案，她今年1月初因發燒、咳嗽、肺炎症狀至醫院急診就醫住院觀察，後經疾病管制署通知該案血清檢驗為腸病毒71型陽性，女童在1月中旬康復出院。提醒家長，落實3撇步，勤洗手、重點性消毒，以及生病不上課。

施勝桓說，最近門診連續遇到多例1歲多的嬰幼兒感染腸病毒引起手足口病，水泡與疹子同時出現在臉部軀幹以及四肢，口腔潰爛，症狀都比以往的腸病毒感染來的明顯以及嚴重；而帶來的家長很多也同時被感染，也算罕見。

他指出，5歲以下較容易引起重症，如腸病毒引起的腦炎心肌炎，主要症狀是眼睛上吊，肢體無力，抽搐，呼吸喘，發紺等，不可以輕忽。提醒家長須提高警覺，如家中幼兒出現發燒、手足口病，或是泡疹性咽峽炎等疑似腸病毒症狀，盡速就醫。