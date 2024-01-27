台南新化9.8度 吳德榮：北部仍微冷 下周暖如春、上看30度高溫
平地最低氣溫為台南新化9.8度，其次低溫是嘉義東區、民雄10度，以及雲林古坑10.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨中南部輻射冷卻效應較強，各地區平地最低氣溫約在10至12度。
吳德榮說，今天冷空氣略減弱，氣溫緩升，北台灣仍偏涼微冷，中南部白天舒適早晚冷、日夜溫差大；北部多雲偶飄小雨，新竹以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。北部11至17度，中部10至24度，南部10至26度，東部12至25度。
今晚至明天東北風略增強，吳德榮表示，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率，新竹以南晴朗穩定；冷空氣偏弱、氣溫變化不大。
吳德榮表示，下周一至周五東北風減弱、逐漸轉為高壓迴流影響的型態，風向偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天溫暖如春，下周二起北部高溫25度以上、中南部接近30度，早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；下周二起西半部及金馬易起霧，待進一步觀察。
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