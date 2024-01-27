快訊

台南新化9.8度 吳德榮：北部仍微冷 下周暖如春、上看30度高溫

台南新化9.8度 吳德榮：北部仍微冷 下周暖如春、上看30度高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天冷空氣略減弱，氣溫緩升，北台灣仍偏涼微冷，中南部白天舒適早晚冷、日夜溫差大；北部多雲偶飄小雨，新竹以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。本報資料照片
今天冷空氣略減弱，氣溫緩升，北台灣仍偏涼微冷，中南部白天舒適早晚冷、日夜溫差大；北部多雲偶飄小雨，新竹以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。本報資料照片

平地最低氣溫為台南新化9.8度，其次低溫是嘉義東區、民雄10度，以及雲林古坑10.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨中南部輻射冷卻效應較強，各地區平地最低氣溫約在10至12度。

吳德榮說，今天冷空氣略減弱，氣溫緩升，北台灣仍偏涼微冷，中南部白天舒適早晚冷、日夜溫差大；北部多雲偶飄小雨，新竹以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。北部11至17度，中部10至24度，南部10至26度，東部12至25度。

今晚至明天東北風略增強，吳德榮表示，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率，新竹以南晴朗穩定；冷空氣偏弱、氣溫變化不大。

吳德榮表示，下周一至周五東北風減弱、逐漸轉為高壓迴流影響的型態，風向偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天溫暖如春，下周二起北部高溫25度以上、中南部接近30度，早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；下周二起西半部及金馬易起霧，待進一步觀察。

氣溫 吳德榮 新竹

延伸閱讀

寒流白天漸減弱、探9度低溫 吳德榮：明後天晨仍有輻射低溫偏冷

苗栗三灣6.9度 吳德榮：寒流持續發威 至少冷到明晨

寒流南下 吳德榮：極濕冷漸轉極寒冷 周二起探5度低溫

今暖明雨 吳德榮：周日緩進式寒流報到 這幾天最冷下探6度

相關新聞

護病比入法選後逆轉 薛瑞元改口「沒規畫」

新冠疫情解封後，國內爆發護理師離職潮，全台卅二萬護理人員僅剩十九萬人執業。護理團體去年起積極爭取三班護病比入法，衛福部昨公告護病比，預計三月上路，先採鼓勵方式，讓達標醫院獲得獎勵金，但護病比入法時程「未定」。護理師團體指出，現行獎勵金編列方式，恐讓護理人力流動更嚴重，落得全民皆輸下場。

護病比新制／恐打亂分級醫療 地區醫院面臨崩盤

衛福部公布三班護病比新制，醫院須配置更多護理師才能達標。衛福部編列四十億健保預算發給夜班人員獎勵金，但發放額度依醫院層級...

護病比新制／護理團體：可能再掀一波離職潮

衛福部昨天公布三班護病比，衛福部部長薛瑞元指出，要達最新標準，全台醫學中心、區域醫院及地區醫院還有七千五百人缺口，將以夜...

衛福部：醫院評鑑將大翻修 擬取消醫學中心上限

北區、台北區醫學中心評鑑結果二度延宕公布，醫界高度關注排名是否出現史上第一次洗牌，衛福部次長王必勝日前以「成績難有鑑別度...

新聞眼／新制一意孤行 打擊護理勞權

新冠疫情後，國內出現護理師離職潮。護理師團體去年多次提出三班護病比入法訴求，終於在選前獲得政府承諾，將於兩年內落實三班護...

台南新化9.8度 吳德榮：北部仍微冷 下周暖如春、上看30度高溫

平地最低氣溫為台南新化9.8度，其次低溫是嘉義東區、民雄10度，以及雲林古坑10.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。