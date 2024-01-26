每年都被感動一次！NET「寒冬送暖」 受助網友憶：這份溫暖記在心裡

台灣本土品牌的NET十多年來寒冬送暖，封館讓家扶孩童選購新衣。Dcard論壇的網友盛讚「每年都要被NET感動一次」，多名網友也曾是家扶的受助童，如今是家扶的認養人，「還記得以前得到NET這份禮物的感動」、「這份溫暖還是記在心裡」。

一名曾獲助的網友表示，企業這樣的善舉真的很值得被鼓勵，她還記得當時她的媽媽帶她去挑衣服時，「我整個像走進新世界」，她長大出社會後，也會在NET買衣服，「連自己寶寶的衣服也一起買，超級方便」。

也有網友表示，「+1！有工作後開始回饋給家扶，還會多買NET的衣服」、「我領了好幾年的NET捐給家扶的提貨卷，真的每一次收到都非常開心！可以買新衣服，還有NET的浴巾真的超級好用！也因為這樣，從小我就很喜歡NET，現在自己有能力賺錢，也有小孩了，還是一樣最愛去NET買衣服，NET的寶寶防踢被也很不錯」、「我是受惠兒童之一，那時高二，很感謝有這個禮券，哥哥帶著我去挑了幾件衣服，距今已經10年了吧，但這份溫暖還是記在心裡」。

不少網友稱讚NET善舉，紛紛留言，「其他企業頂多捐一些沒賣出去的，NET直接封館給大家挑」、「超愛NET，企業有愛心，衣服平價又好穿，尤其紅標超便宜」、「突然想到我爸小時候也是家扶養大的，剛剛去捐款了」、「我也是開始賺錢後就有固定回饋家扶，讓這個善的循環繼續維持」。

一名網友說，很多人捐贈，「都是我給你什麼，你都只有感謝的份」，所以NET願意讓孩子自己選擇喜歡的衣服真的很好，沒有因為自己是給予方，就剝奪孩子表達喜好的權力。

台北家扶中心表示，NET購衣活動是家扶親子一年中最期待的活動，今年報名踴躍更勝往年，趁著進來天冷，家長都想帶著孩子一起逛街，不但節省一筆開銷，也實現了孩子們購買新衣的願望。

台北家扶說，NET每年提供台北家扶愛心提貨券的善舉已有10多年之久，累積捐款破千萬，今年再次捐贈80萬元提貨券，家扶400名兒少每人2000元額度，近年更加碼贈送1歲以下幼兒，每人1萬元提貨券買新衣。