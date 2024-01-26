農曆春節返鄉替代道路看這裡 大眾運輸工具有轉乘優惠

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
農曆春節新竹縣的六福村及桃園龍潭的小人國，周邊車潮預估於初一至初四，已協調客運業者機動加開5653及5350兩班車，加強疏運。記者翁唯真／攝影
農曆春節新竹縣的六福村及桃園龍潭的小人國，周邊車潮預估於初一至初四，已協調客運業者機動加開5653及5350兩班車，加強疏運。記者翁唯真／攝影

為期7天農曆春節假期將於2月8日至14日展開，公路總局北區養護工程分局預估北部地區南下返鄉車潮在小年夜，至除夕上午會陸續湧現，雖然提早1天放假分散返鄉車潮，不過國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，建議在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線，並分為4波車潮。

北區養護工程分局表示，第一波南下返鄉圍爐於2月8日上午至9日除夕當天上午，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下、台15線70公里鳳鼻至76公里竹市延平路會有較多車流。

第二波10日初一拜拜、走春全日車流無方向性，省道周邊廟宇、觀光風景區道路皆車多。第三波11日初二回娘家、12日初三走春出遊，長程車潮出現於各郊區省道，短程出遊預計自12日上午起至13日中午出現。第四波收假則是13日初四下午至14日初五間於台61北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，是初一至初四每日上午10時至晚間9時，主要的車多路段為台3線三鶯老街至大溪慈湖，在國道管制與替代路線，預定初三至初五中午12至凌晨12時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

而新竹縣的六福村及桃園龍潭的小人國鄰近台3線及台3乙線，車潮預估於初一至初四，這部分也已協調客運業者機動加開5653及5350兩班車，加強疏運。

公路局也將於2月7日至14日8天實施交通運輸計畫，國道客運共有88條路線有平日優惠或是元票價85折，而在地轉乘優惠則是搭國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘在地客運一段票或基本里程免費。

為期7天農曆春節假期將於2月8日至14日展開，公路局北區養護工程分局，今舉行疏運記者會。記者翁唯真／攝影
為期7天農曆春節假期將於2月8日至14日展開，公路局北區養護工程分局，今舉行疏運記者會。記者翁唯真／攝影

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