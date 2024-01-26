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一萬份送完為止！財源好運龍總來 華泰銀行發送限量發財金

聯合報／ 記者蔡怡真／台北即時報導
華泰銀行龍年發財金開始發送，民眾只要到各分行辦理業務，就能獲得一份限量的「113年鴻運金龍發財金」，送完為止。 圖／華泰銀行提供
華泰銀行龍年發財金開始發送，民眾只要到各分行辦理業務，就能獲得一份限量的「113年鴻運金龍發財金」，送完為止。 圖／華泰銀行提供

今年龍年發財金來囉！華泰銀行每年製作的「生肖系列發財金」即日起開始發送，民眾至華泰銀行全省分行洽辦業務，就有機會領到一份「鴻運金龍發財金」，限量一萬份，送完為止。

農曆年前是銀行業忙碌，華泰銀行指出，為了迎接春節（甲辰年）到來，今年一樣製作「生肖系列發財金」的傳統，特別準備「113年鴻運金龍發財金」，贈送來銀行辦理相關事項的客戶，也祝福民眾新春大吉行鴻運。

華泰銀行表示，今年經營團隊秉持「以人為本、造福鄉里、穩健經營、永續發展」之經營理念，多元推動各項業務，並全力配合政府政策，積極推展危險及老舊建物重建、都市更新等整合融資業務，協助客戶量身訂作與規劃多元融資架構，期能協助客戶早日實現老屋更新、住得更安心的願望。

展望未來，華泰銀行全體同仁仍將齊心協力、團結一致，展現意志力、行動力及執行力，以穩健踏實腳步，朝擴大營運基磐目標前進。在新的一年也會持續提供專業與貼心的理財服務，用心守護客戶的資產與財富，共同迎接豐收滿盈的金龍年。

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