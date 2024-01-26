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老翁發燒以為感冒…診所醫「聽出不尋常」緊急救回一命

中央社／ 彰化縣26日電
醫師聽診發現心臟雜音，請老翁快到彰基醫院急診。 圖／ingimage
醫師聽診發現心臟雜音，請老翁快到彰基醫院急診。 圖／ingimage

陳姓老翁發燒、全身無力等以為感冒到診所就醫，醫師聽診發現心臟雜音，請他快到彰基醫院急診，不久老翁病危送入加護病房，經檢查出感染性心內膜炎，若未及時手術恐喪命。

68歲陳姓老翁日前發燒自認是感冒到彰化市王昶皓診所就醫，醫師王愛軍發現老翁有糖尿病、高血壓病史，高燒40度且寒顫、低血壓、食慾喪失和全身無力，腹部超音波未見異常，但聽診發現收縮期心臟雜音，懷疑不是普通感冒，請他立刻前往彰化基督教醫院。

彰化基督教醫院今天發布新聞稿表示，病人抵達急診室時可能因吃退燒藥，雖無發燒、生命徵象穩定，卻有出冷汗等不尋常狀態，初步檢查顯示嚴重敗血症跡象，隨時有休克風險，同時伴隨心肌酵素升高，表示心臟缺氧，不久病危送入加護病房。

彰化基督教醫院指出，心臟超音波檢查顯示二尖瓣嚴重閉鎖不全，血液培養不到8小時就生長金黃色葡萄球菌，顯示心臟深受感染，經與心臟外科主任陳映澄緊急會診，決定進行手術，也在心臟瓣膜深處發現化膿和細菌贅生物。

陳姓老翁術後1週轉入普通病房、1個月後出院，王愛軍表示，當時聽診發現心臟明顯雜音，有雜音就可能有感染問題，因此請患者到彰基進一步檢查；診所院長王昶皓表示，診所長期和彰基合作，這次是很成功案例挽救生命。

彰基醫務祕書暨急診醫學部主任林晏任說，與彰化縣150多家診所建立「綠色通道」，老翁是經綠色通道送到彰基，10分鐘內檢查，因為診所醫師警覺性很高，病人很快得到救治，展現醫學中心與基層良好合作。

林晏任指出，感染性心內膜炎罕見且致命，每年每10萬人中僅3到10例，若未治療致死率高達40％，當時病人自述發燒、寒顫、食慾喪失，就像感冒一樣，但未緊急治療會進展成心臟衰竭、心臟瓣膜結構損壞、血管栓塞、脾臟功能缺損等併發症而致死，儘早診斷和治療相當重要，彰基將繼續致力與診所緊密合作。

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