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低溫持續農漁災損浮現 高麗菜、文蛤混獲池少量受損

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導

寒流發威、低溫持續，農漁畜陸續傳出災情，根據農業部農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，到昨日傍晚為止，農業產物估計損失計111萬元。

根據農業部統計，新竹縣損失76萬元(占52%)、雲林縣損失36萬(占24%)、屏東縣損失19萬元(占13%)、桃園市損失16萬元(占11%)較為嚴重。

寒流估計損失金額111萬元(含養蜂損失18萬元)，農作物被害面積20公頃，損害程度17％，換算無收穫面積3公頃，受損作物主要為高麗菜，被害面積10公頃，損害程度20％，換算無收穫面積2公頃，損失金額51萬元，其次為桃、桶柑、結球白菜、甜椒等。

另外，漁產損失估計損失金額36萬，受損漁產主要為文蛤池混養虱目魚。漁業署日前已多次提醒，文蛤池與虱目魚混養池，因為池僅60公分太淺，這類混獲池，身為工作魚的虱目魚遇寒害容易受損。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，以水果來說，南部當然是蓮露跟蜜棗，昨天前往屏東勘災巡視，都還沒有很嚴重，因為蓮露大概要在10度以下，損害才會呈現，但是這次寒流來襲，南部普遍都還在10度以上，後續是否會真正有損害，這兩天還要觀察。

姚志旺說，蓮霧也不是馬上低溫就會落果，若後續出了太陽，才會產生落果現象，這兩天也會持續關注。

至於春節應景的蜜棗，姚志旺說，蜜棗應該沒有問題，蜜棗最怕寒害又下雨，會導致裂果，但這次寒流都還在10度以上，也沒有降雨，當然生長會遲至一點，但不影響到果實的品質。

他表示，會有個別的狀況會去產地了解，有些高攙的高麗菜因為下雪或霜害有點影響，但整體並不嚴重，有些個別的災損，並沒有大面積的損害。

虱目魚 農業部 寒流

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