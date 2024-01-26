寒流發威 乾燥性皮膚炎增3成

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
寒流持續發威，乾燥性皮膚炎病人增加，初期建議先塗抹乳液改善。圖／123RF
寒流持續發威，乾燥性皮膚炎病人增加，初期建議先塗抹乳液改善。圖／123RF

寒流持續發威，皮膚科醫師指出，近期「乾燥性皮膚炎」病人增加2至3成，主要為50歲以上中老年人和異位性皮膚炎患者，病灶在小腿前端，輕度會出現皮屑，嚴重則會皮膚癢甚至乾裂，建議初期症狀先塗抹乳液改善，若未改善則要就醫治療。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，最近天氣乾冷，因乾燥性皮膚炎就診的病人增加2至3成，部分患者的病灶發生在小腿前端，症狀輕度者會開始出現皮屑，重度則會出現皮膚癢、皮膚裂等情形，病人如果持續搔抓，就會出現乾燥型濕疹，有些患者的傷口看起來像發炎。

如果只是皮屑，可以先擦保濕乳液，若已經變成皮膚病就要就醫。黃毓惠說，門診患者以中老年人和異位性皮膚炎患者為主，前者因為皮膚油脂分泌少，比較容易發作，大多為50歲以上族群，男女比例相近，後者則是因為異位性皮膚炎體質，乾燥的皮膚在這樣的天氣，需要更多乳液。

黃毓惠指出，擦乳液要看個人皮膚乾燥狀況，要讓乳液均勻分布，若擦太厚反而可能沾到衣服而達不到效果，且次數重於量，覺得乾燥就可以擦。乳液的選擇上，建議選擇具保水及保濕功能的乳液，例如荷荷芭油、凡士林等，把水鎖在皮膚裡，才能真正達到保濕效果。

花蓮慈濟醫院衛教資訊指出，許多人喜歡在冬天泡熱水澡，雖然在泡澡當下，的確會因為血液循環良好，而感到全身舒暢，但當熱水把皮脂及水分帶走、洗完澡後皮膚溫度恢復至原來冷的溫度時，反而會變得更乾、癢，建議應使用清水或去汙力較溫和、不含皂鹼的沐浴乳或肥皂洗澡，水溫也不宜太高，盆浴時則可添加一些沐浴油，並在洗完澡後，立刻塗抹潤膚乳液保持皮膚的濕潤；服裝建議以棉質衣料為主，避免毛質衣物，以減少對皮膚的刺激。

患者 異位性皮膚炎 皮屑

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