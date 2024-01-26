來台郵輪 恢復疫前7成

疫後郵輪市場復甦強勁，根據台灣港務公司船期預報，今年共有四七○艘次（母港二九六艘次、掛靠港一七四艘次）申請停靠，恢復疫情前、二○一九年六七一艘次的七成，且繼去年名勝世界號以高雄—香港做為雙母港，今年首季也有亞洲最大郵輪地中海榮耀號以基隆—沖繩為雙母港，可望再帶動外籍旅客。

交通部航政司表示，去年國際郵輪來台靠泊三二七艘次，進出港旅客五十四點六八萬人次，已恢復疫情前最高峰、二○一九年的五成。

航政司說，其中外籍旅客達十四萬人，近疫情前九成水準，主要仰賴名勝世界號以高雄—香港雙母港。

航政司指出，今年郵輪靠泊預計超過四六○艘次，其中，基隆港將靠泊二七○艘次、高雄港一五九艘次、花蓮港二十六艘次，進出港旅客預計超過八十萬人次，恢復近八成，其中外籍旅客可達十六萬人，恢復至疫情前水準。

航政司表示，今年將吸引璽寶、挪威、三井客船等三家郵輪業者掛靠澎湖港，其中三井客船預計六月底掛靠蘇澳港。另有龐洛郵輪的卡地亞及日麗號、珊瑚探險郵輪的珊瑚地理學家等探索型郵輪靠泊台灣。