藝FUN券到文化幣 學者：假消費不意外

首次常態化的文化成年禮金，十六至廿二歲每人一千兩百點文化幣，上周六開放領用，不料才不到一個禮拜，已傳出轉售、收購、購買化妝品、美甲商品等亂象。對此，學者呼籲文化部應防範「假消費，真兌現」的現象，並落實追蹤領取補助的使用者，是否有成為真正的文化消費者。

台灣師範大學表演藝術所前所長夏學理表示，過去發放藝ＦＵＮ券時，就曾提醒可能發生「假消費，真兌現」的事件，如今再度發生，一點也不意外，呼籲文化部做好防範。

夏學理強調，無論是過去的文化護照、藝ＦＵＮ券還是現在的文化幣，都應該要落實追蹤領取補助的使用者，了解使用者是否有真正成為文化消費者。

他也提到，文化幣在視聽娛樂類有特別限定要花在國產電影、本土藝人表演，但音樂會、舞蹈、畫展、博覽會等卻未被限制，有所矛盾。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻說，很多同業會想知道，這些在書店使用的文化幣，購買品項有多少屬於書籍類？文化部目前僅公布有多少文化幣用在「書店」，呼籲可以透過業者來統計相關數字，替出版業者解答這個疑慮。

故事工廠劇團共同創辦人林佳鋒表示，在表演藝術界，也有聲音質疑年輕人拿到文化幣「是不是都拿去誠品買東西？」或是購買其他票券、看電影。但他認為，與其問這個問題，不如問問藝文從業者，要如何吸引年輕人把文化幣用在其他的藝文消費上，文化幣的推動不會在一、兩年內就看到效果，「我們表演藝術自己也要爭氣」。

邊譜書店店長、獨立書店文化協會理事長廖英良表示，如果年輕人只是一次性拿到一筆錢，很可能會「花掉就沒了」，但若是從十六歲起連續拿到七年，能促進年輕人規畫使用，也刺激他們對書籍、藝文活動的關注。