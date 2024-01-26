台中海線勞工福音 童醫院職傷專責醫院揭牌

勞工因職業災害受傷，從醫療到復健可請領補助，不過職災專責醫院多位於市區，位於台中海線的童綜合醫院昨天掛牌成立專責醫院。勞動部次長許傳盛說，台中海線工業區、風電園區的勞工人數多，有了專責醫院，勞工職災認定不必跑市區，從職災認定到治療、請領補助等，都能就近「一條龍」處理，不必再奔波跑流程。

台中林姓女子說，她工作時脊椎受傷，到醫院就醫、復健，得提供就醫紀錄給公司，才能向勞動部請領職災傷病，審核通過後才可請傷病假，復健免部分負擔，她去年底提申請，現在還在跑流程；如果傷勢嚴重，根本不可能自己跑流程，因申請太麻煩，很多人放棄權益。

童綜合醫院表示，有名39歲已婚男性勞工，10多年前起以搬運玻璃為業，每天搬運1、2百片，每片重達50至100公斤，後來長期苦於雙手麻痛，痛到難以入睡，經神經傳導檢查，診斷為雙手腕隧道症候群，以神經外科手術治療，術後休養月餘，回到工作崗位。

醫院表示，職醫科醫師評估後，職業傷病個管師搜集和統整患者工作內容、投保資料，將職業病報告書送勞保局審查，通過認定為職業傷病，可獲得相關補助；若非專責醫院診斷與判定，恐難快速恢復返回職場，申請補助也曠日費時。

中部地區現有專責醫院，多位於台中、彰化市區，童醫院是唯一非市中心的專責醫院。職業傷病診治整合服務中心主任王賢和表示，該中心可提供職災個案管理、治療與復健等一條龍服務。

勞動部次長許傳盛表示，今年再增2家專責醫院，全台已有17家。副院長吳肇鑫表示，掛牌為專責醫院後，可成為海線勞工健康後盾。