疫情高峰將至 北市打疫苗創新高

國內新冠疫情近來升溫且處流行期，雙北上周打新冠XBB疫苗均逾2萬人，都創下單周新高，疾管署提醒，近期天氣寒冷，加上呼吸道疫情即將迎來高峰，呼籲民眾盡速完成疫苗接種，以獲得保護力。為持續「催打」，台大醫院及北市聯醫等36家醫療院所，接種疫苗免收掛號費，雙北衛生局也祭出打疫苗抽獎和贈獎活動。

疾管署副署長羅一鈞說，新冠跟類流感疫情預估將在下周（1月28日至2月3日）迎來1波高峰，屆時每日約有1萬2千人至1萬5千人感染新冠病毒，約在2月底、3月初恐會再有1波流行，形成兩波高峰。

北市衛生局表示，北市1月7日至20日確定病例共162例，比起前2周、去年12月24日至今年1月6日125例明顯增加。北市合約院所接種新冠XBB疫苗，截至1月24日已逾14.3萬人次，上周1月15日至21日共2萬1032人次接種，創北市單周接種新高。

新北衛生局指出，新北XBB疫苗累計接種20萬2411人次，1月15日至21日接種2萬5626人次，也開打以來單周新高，新北獲中央配賦第2批疫苗共2萬8580劑已經到貨，民眾可至各區衛生所、合約醫療院所接種，獲得保護力。

為持續催打，北市衛生局指出，即日起至5月31日到台北市立聯合醫院各院區及12區院外門診部，或台大、台大兒童醫院、博仁醫院等合約診所，接種疫苗免收掛號費，另外也辦「打疫苗抽好禮」抽獎活動，元旦上路截至24日已超過4萬名設籍北市民眾完成接種且獲抽獎資格。

新北衛生局表示，設籍新北市65歲以上民眾至新北29區衛生所、社區接種站接種新冠XBB疫苗，可領取500元禮券1份及新冠家用快篩試劑10劑，50至64歲民眾可領生活實用好禮1份。

民眾林先生表示，自己今年有出國規畫，還是會去打疫苗，多少能起到防範作用，如果真的在國外感染，看醫生、買藥都是不小支出，現在聯醫打疫苗免掛號費，會趕快安排時間。

張小姐說，醫院有很多病毒，不喜歡沒事就去，平時就勤洗手、戴口罩，減少病毒入侵即可，真有需要打疫苗也寧可去附近小診所。