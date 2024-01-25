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蔣萬安下令徹查走私螺螄粉 2餐飲業者、5網購產品違規

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
衛生局今公布日前稽查螺螄粉結果，本次抽查電商平台10件產品，共有5件不符規定，將依法處理。圖／衛生局提供
衛生局今公布日前稽查螺螄粉結果，本次抽查電商平台10件產品，共有5件不符規定，將依法處理。圖／衛生局提供

北市議員日前揭露網路上有很多代購，違法走私進口「螺螄粉」，市長蔣萬安下令徹查，北市衛生局今天公布抽查結果，本次共查核10家製售螺螄粉的餐飲業者並同步從電商平台抽查10件產品，有2家餐飲業者及5件網購產品不符規定，相關單位也將依法開罰及調查。

衛生局表示，共查獲2家不合格餐飲業者，分別為大安區1家業者進口螺螄粉類湯原料未依規定申請輸入查驗並申報產品資訊，依法處3萬元罰緩；另一家內湖區業者使用螺螄粉食材「紅油酸笋」，於中國大陸電商平台訂購，經查屬不准許輸入項目，涉及違反海關緝私條例相關規定，已移請財政部關務署依權責辦理。

此外衛生局針對電商平台螺螄粉產品抽查，共有5件不符規定，其中蝦皮購物「狸貓妃螺螄粉-螺螄醬料包」檢出防腐劑「去水醋酸」，違反「食品安全衛生管理法」產品來源屬外縣市業者，已移請所轄衛生局後續辦理。

衛生局說，另4件於同一網站購入產品，產地標示為中國，經追查商品物流，發貨來源業者位於桃園市，現場查獲存放螺螄粉產品，目前未准許中國大陸「螺螄粉」進口，本案涉及違反海關緝私條例相關規定。

衛生局呼籲，依「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」規定，中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等屬未開放進口貨品，目前未准許中國大陸螺螄粉進口；若於實體通路及電商平台販售該商品，已涉及違反進出口規定等有關法令。

衛生局也提醒業者，進口中國大陸貨品前，應先至經濟部國際貿易署網站查詢，貨品是否准許進口，切勿進口未開放食品，民眾選購食品要提高警覺，最好向信用良好的廠商購買，並盡量於實體店面購買，留意產品是否有完整明確的中文標示以，減少購買違規食品機會。

衛生局表示針對違反相關規定，將依法開罰及調查，網路違規包含「狸貓妃螺螄粉-螺螄醬料包」、「李子柒柳州螺螄粉」、「好歡螺柳州螺螄粉小龍 蝦味」、「螺霸王柳州螺螄粉」、「好歡螺柳州螺螄粉」。圖／衛生局提供
衛生局表示針對違反相關規定，將依法開罰及調查，網路違規包含「狸貓妃螺螄粉-螺螄醬料包」、「李子柒柳州螺螄粉」、「好歡螺柳州螺螄粉小龍 蝦味」、「螺霸王柳州螺螄粉」、「好歡螺柳州螺螄粉」。圖／衛生局提供
衛生局也提到，內湖區一家螺螄粉業者使用食材「紅油酸笋」，於中國大陸電商平台訂購，經查屬不准許輸入項目，涉及違反海關緝私條例相關規定，已移請財政部關務署依權責辦理。圖／衛生局提供
衛生局也提到，內湖區一家螺螄粉業者使用食材「紅油酸笋」，於中國大陸電商平台訂購，經查屬不准許輸入項目，涉及違反海關緝私條例相關規定，已移請財政部關務署依權責辦理。圖／衛生局提供

衛生局 螺螄粉 蔣萬安

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