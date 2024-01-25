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路易莎進駐宜蘭傳藝園區 鴨賞、金桔入菜單 還有百本繪本免費看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
路易莎結合在地文化，使用宜蘭特色鴨賞與金桔開發傳藝限定龍年商品「龍年大桔 開運金賞」。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
路易莎結合在地文化，使用宜蘭特色鴨賞與金桔開發傳藝限定龍年商品「龍年大桔 開運金賞」。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

每年近百萬遊客到訪、老少咸宜的國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區有新店鋪進駐啦！看準疫後國內外遊客回歸，眾多親子客與國際觀光客的多元飲食需求，園區營運單位全聯善美的文化藝術基金會宣布攜手與路易莎咖啡LOUISA COFFEE，打造簡約的美學人文空間及角落繪本兒童遊戲區，即日起1月26日開幕期間提供飲品8折優惠，歡迎喜愛咖啡的朋友搶先體驗宜蘭傳藝店的特有氛圍。

路易莎咖啡宜蘭傳藝店的位置位於湖畔旁的觀景樓，窗外天光湖景及畫舫船穿梭，景緻十分怡人，遊客可獨享悠閒時光；店內另一角落則與基金會共同打造兒童遊戲區，提供上百本的繪本免費借閱、親子共讀。此外，店內還貼心設立40組插座，隨時可為3C設備充電，是逛累了歇歇腳的好去處。

路易莎也針對宜蘭傳藝園區打造特色空間設計，像是近目仔窯的空間以低亮度間接光，提供咖啡廳少有的靜謐和溫潤感，非常適合在旅行中放空休息，而細緻的空間區分，也讓每個人都能在店裡找到屬於自己的角落。

更特別的是，路易莎將熱銷商品壓磚吐司結合在地文化，採用宜蘭特色農產品，開發傳藝限定獨賣龍年商品「龍年大桔 開運金賞」，推出鴨賞乳酪絲磚壓吐司以及蜂蜜金桔吐司，一甜一鹹雙重絕妙好滋味，絕對是新春開運美食最佳推薦。

靠湖邊用餐區採大片玻璃窗，遊客可獨享悠閒的湖畔美景。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
靠湖邊用餐區採大片玻璃窗，遊客可獨享悠閒的湖畔美景。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
兒童遊戲區，提供上百本的繪本免費借閱，歡迎家長親子共讀。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
兒童遊戲區，提供上百本的繪本免費借閱，歡迎家長親子共讀。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
路易莎傳藝店的裝潢風格以細緻的空間區分，讓每個人都能在店裡找到屬於自己的角落。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
路易莎傳藝店的裝潢風格以細緻的空間區分，讓每個人都能在店裡找到屬於自己的角落。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

宜蘭 咖啡廳 路易莎

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