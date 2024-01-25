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55元買濕紙巾就中千萬 全聯千萬發票幸運兒就在這縣市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯開出112年11、12月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供
全聯開出112年11、12月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供

財政部稍早公布了112年11～12月統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在屏東潮州朝昇東門市，幸運中獎者僅花費55元購買濕紙巾，就獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市則為台中沙鹿，幸運中獎者花費218元購買可樂、蠶豆等零食，就獲得特獎200萬元。

全聯112年11、12月份共開出超過23萬個獎項，提醒去年11、12月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會主動通知中獎，設定歸戶後可自動匯入指定帳戶之外，於門市兌換五獎、六獎、雲端專屬獎還可再加贈福利點。

統一發票 特別獎 屏東

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