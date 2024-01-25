嘉義春節7天疏運措施公布 阿里山風景區交管接駁大眾運輸優惠

春節連續假期2月8日起至14日共7天，配合國人返鄉、出遊及走春等活動，公路局雲嘉南區養護工程分局、嘉義區監理所等單位，上午在嘉義鈺通飯店公布疏運措施，鼓勵民眾使用大眾運輸，推出多項客運優惠措施，歡迎民眾手機下載「幸福公路ＡＰＰ」、「ｉＢＵＳ公路客運ＡＰＰ」，出門一手掌握即時路況。

公路局雲嘉南區養護工程分局長郭清水、嘉義區監理所長黃萬益、南區公路新建工程分局長江金璋，嘉縣市警局交通隊長、嘉義火車站長呂素繁等出席說明，連假期間台18線阿里山公路中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段，可能出現車多情形，山區停車位有限，建議民眾搭乘大眾運輸。

台18線中埔-頂六路段提供上山及下山2條替代路線，建議下山使用國道3號北上民眾行駛替代路線轉往國道3號竹崎交流道；國道3號南下車輛提早下竹崎交流道行駛替代路線前往奮起湖、阿里山方向；台3線266K-269K梅山路段2月10日至13日上午10點到下午1點（南下）、下午3點至晚間7點（北上）也可能出現車多。

嘉縣府及阿里山國家風景區管理處2月11日至13日上午9點到下午5點，對石棹往奮起湖（169線）實施小車單向管制，前往奮起湖車輛由台18線63.5K處行駛頂石棹輔助道路、轉169線往奮起湖，回程行駛169線往石棹；或可至61K停車場（樂野服務區）停車後搭接駁專車前往奮起湖。

為維持道路通暢，春節期間東石-布袋台61線東石濱海橋橋梁整修工程，台18線77K+940附近明隧道延伸工程停工，調整交通管制方式；台18線軍輝橋改建工程主線維持封閉，改行駛兩側臨時便橋；台61線去年3月1日起，20噸以上大貨車最高速限調降80公里/小時。