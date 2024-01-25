台南41歲女罹乳癌不捨乳房全切 微創整形術助降衝擊

台南1名41歲女子罹患乳癌接受手術治療，但擔心外觀缺損，醫師評估後採內視鏡微創併整形式保留手術，切除腫瘤及部分組織，再以側胸自體脂肪填補凹陷，術後正面外觀幾乎看不出差別。

奇美醫院一般及消化系外科主治醫師林佩怡今天在院內宣導會中表示，這名患者約3個月前在右乳房摸到若有似無硬塊，經診斷為第2期管腔型乳癌，要接受手術等相關治療，但患者還算年輕，擔心乳房保留手術會留下明顯凹陷影響美觀，也捨不得整個乳房切除。

林佩怡指出，經評估腫瘤大小約3公分，切除範圍須5公分才能保留適當安全距離，降低復發風險，與患者討論後決定進行內視鏡微創併整形式保留手術，切除手術後用側胸自體脂肪皮瓣填補挖除腫瘤產生的凹陷，術後疤痕位於右腋下附近不顯眼處，正面外觀幾乎看不出差別。

她說，患者術後對外觀很滿意，接著完成化療與放射線治療，目前持續門診服藥追蹤。

林佩怡表示，根據國民健康署統計資料，乳癌是台灣女性癌症發生率第1名，台灣好發年齡更比歐美國家提早約10年，年輕病友會擔心手術切除造成外觀上缺損，這種壓力甚至會影響治療意願，其實現在不論部分或全乳房切除手術，都可搭配不同整形方式，盡力達成外觀上自然，減少心理衝擊。

林佩怡說，內視鏡微創合併整形式手術會根據病人不同乳房狀況，設計不同切口，更有效轉移剩餘乳腺與周邊組織來填補凹陷處，除了可以藏疤，也較能讓乳房維持自然外觀；隨著醫學進步，早期乳癌並不可怕，成年女性應定期接受乳房健檢，及早發現可讓治療選擇更多元，治療成功率也較高。