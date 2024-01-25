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戴套也可能染菜花！他情況超慘 醫提醒做1事

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
泌尿科醫師建議，施打HPV疫苗，降低菜花等性病復發時間和嚴重度。圖非新聞當事人，本報資料照片
泌尿科醫師建議，施打HPV疫苗，降低菜花等性病復發時間和嚴重度。圖非新聞當事人，本報資料照片

一名從事服務業的30多歲男性，曾因感染菜花到診所就醫並使用外用藥膏，但症狀稍微改善就沒有繼續處理，導致「反反覆覆、愈長愈多」，甚至沿著包皮到龜頭一直延伸過去、範圍愈來愈大，泌尿科醫師指出，治療上要可透過藥膏或電燒治療，且即便使用保險套，保險套沒有覆蓋的部位，仍可能感染菜花，建議要施打HPV疫苗，降低復發時間和嚴重度。

尖性濕疣俗稱「菜花」，泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」指出，有名從事服務業的30多歲男性，因為菜花問題就醫，由於患者在餐廳工作，可能是因為工作環境潮濕悶熱，加上工作時間長，發現患者的龜頭出現一個個凹凸不平突起處，尤其在冠狀溝處特別明顯，患者曾到診所就醫，並使用外用藥膏。

呂謹亨指出，該名患者在菜花症狀稍微改善後，沒有進一步處理，導致症狀反反覆覆、愈長愈多，甚至沿著包皮一直延伸到龜頭，整個範圍愈來愈大，造成治療上要使用藥膏及電燒治療，範圍大需要多次手術，且得過就會復發，建議病人要施打「人類乳突病毒（HPV）疫苗」，以降低復發時間及嚴重度，避免其他HPV病毒感染。

還有名已接種2劑HPV疫苗的男性，原本再過1個月就可以施打第3劑，已獲得完整保護力，但患者的女友近期被診斷菜花，他的「小弟弟」上方也長出一顆腫塊，愈長愈大後到門診檢查確定是菜花，呂謹亨指出，在打滿疫苗之前，還是要做好防護措施。

呂謹亨提醒，即使戴保險套，在陰莖根部，或是保險套沒有防護的部位，仍可能因為沾到對方的體液或分泌物，甚至是直接接觸而得到菜花，性行為則是菜花最主要的傳染途徑，建議在性行為前可以觀察，另一半生殖器附近有沒有突起物，或者異常分泌物，平常能戴保險措施更好。

呂謹亨表示，菜花這類的性病，到了夏天，比較容易因為潮濕、悶熱等環境因素，變得比較嚴重，患者將病灶抓破，或合併其他性病感染，發炎情形會比較厲害，因為是性傳染病，同時可能得到梅毒、淋病等，有時候會出現水泡、潰爛發炎等其他症狀。

菜花 保險套 患者

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