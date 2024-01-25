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防糖尿病上身 醫提醒注意胰島素阻抗指數

中央社／ 台北25日電

糖尿病困擾許多人，醫師提醒，胰島素是維持血糖恆定的重要荷爾蒙，若產生阻抗，也就是身體對胰島素的敏感度降低，是罹患糖尿病警訊，不可不慎。

一般人想到糖尿病只會重視血糖數值變化，雖然血糖值上升的確是警訊，聯安預防醫學機構聯安診所健康管理中心主任洪育忠近日透過新聞稿說明，更該注意胰島素阻抗指數（HOMA-IR），這個數值是臨床上判定糖尿病風險高低的標準之一，可以更早得知有無血糖控制問題。

所謂胰島素阻抗，亦即身體對胰島素的敏感度降低，在未治療的情況下，胰島素抗性指數應落在1.4以內，才是安全數值，但若數值超過2以上，則為胰島素阻抗（糖尿病前期），再不多加注意，將進一步往第2型糖尿病進展。

他形容就像1名上班族，因工作太多，所以需要加班，初期身心可能還可以負擔，但隨著時間日久，有一天就可能會因過勞而累倒，這也是為什麼強調胰島素阻抗指數的重要性，透過觀察胰島素變化可以提前察覺糖尿病風險，進而能積極改善，提前預防糖尿病發生。

不過，多數罹患胰島素阻抗者並無特別症狀，且剛發生時，血糖並不會有太大的波動。洪育忠建議，可以利用健檢時順便檢測胰島素阻抗指數外，臨床上也會運用腰圍（腰臀比）、內臟脂肪數值、血壓、三酸甘油脂數值等綜合評估是否可能有胰島素阻抗問題。

從日常生活養成良好飲食及運動習慣，是最簡單也最重要的方法，他呼籲把握3大飲食原則，穩定胰島素。首先是減少精緻食物，多攝取原型食物；調整3餐飲食順序，每次進食時最好先吃蛋白質，如豆魚蛋肉、再吃碳水化合物如飯麵；最後就是細嚼慢嚥，吃得快，血糖上升速度也會變快。

糖尿病 指數

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