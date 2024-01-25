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促進生育率 藍籲鬆綁人工生殖法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨不分區準立委陳菁徽、發言人楊智伃25日召開記者會，呼籲鬆綁《人工生殖法》適用對象。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨不分區準立委陳菁徽、發言人楊智伃25日召開記者會，呼籲鬆綁《人工生殖法》適用對象。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「若能提早凍卵，讓女性有生育選擇權，就能能減緩少子女化危機！」國民黨立委當選人陳菁徽25日表示，目前《人工生殖法》很僵化，只有一夫一妻、登記的異性戀伴侶才能凍卵，未來希望能擴大到單身女性。國民黨發言人楊智伃說，女性晚婚晚育已是世界趨勢，更應該提早開放凍卵，保障女性權益。

女性晚婚晚育是趨勢

陳菁徽指出，大家都認為因房價高、低薪的大環境讓家庭不敢生小孩，但從數據可發現，有結婚的人沒有少生，但整體結婚率卻逐漸下降，與生育率呈現高度相關，因此除了已婚女性以外，更要確保單身女性的凍卵權。她強調，為了生小孩結婚的比例從過去的52%下降到25%，女性因事業等考量，已沒有過去那麼想生。

「不用凍卵，女性的生育年齡已經持續延後了！」陳菁徽強調，太晚凍卵的試管嬰兒成功率並不高，但若能提早凍卵，成功率就有機會提升到70%，還有機會生一胎以上。她說，女性為了打拼事業延後生育年齡已經是世界趨勢，鬆綁《人工生殖法》是保障女性未來仍有生育的選擇權。

代理孕母要再討論

至於代理孕母部分，陳菁徽說最近在社群軟體「Thread」上與網友熱烈討論，發現許多人對相關概念仍不熟悉，因此呼籲各黨團未來積極召開公聽會，邀請專家現身說法，以獲得社會更多共識。國民黨發言人楊智伃指出，凍卵對如今晚婚晚育的女性來說相當重要。

楊智伃表示，女性因為生理的限制，未來的人生選擇容易被年齡綁住，女性平均31歲當母親，比20年前已經晚4.5歲，40歲以下女性有生育意願不到3成，43%適婚族（超過3百萬人）未婚，因此要透過立法與開放凍卵補助，確保高齡婦女仍可選擇生育。

鬆綁人工生殖法

她們共同呼籲，鬆綁《人工生殖法》適用對象，讓單身女性、女女伴侶與男女情侶優先開放適用人工生殖，不受婚姻的限制；凍卵補助也要擴大到全國適用，建立特殊疾病醫療性凍卵制度，至於代理孕母部分，陳菁徽說，還需要再進一步透過協調與公聽會，尋求社會共識。

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