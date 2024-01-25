全年都能玩！ 澎湖推四季旅遊亮點 登島還可抽液晶電視

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處整合四季具代表性的生態旅遊資源，推出「澎湖四季旅遊」系列活動，包含「春-賞鷗季」、「夏-石滬季」、「秋-奇岩季」、「冬-訪古季」等，將於元宵節前揭開序幕，活動期間還有多項互動小遊戲及抽獎，最大獎為32吋液晶電視。

2024澎湖四季旅遊活動展開序幕的為2至3月「冬-訪古季」，有「元宵乞龜專車」讓旅客在澎湖為新年祈福，3月還有「北環線」及「湖西+南環線」一日遊經典遊程，帶遊客走訪澎湖的古厝聚落、軍事史蹟與文化遺跡、廟宇文化及農漁村手作體驗等。

5至7月「春-賞鷗季」分別有「北海跳島」及「南海跳島」一日遊經典遊程；6至8月「夏-石滬季」有「吉貝環境教育一日遊及兩日遊」遊程，體驗早期先民捕魚智慧結晶；9至11月「秋-奇岩季」分別有「跳島探索」及「本島探索」一日遊經典遊程，欣賞壯麗玄武岩、海洋地質文化等。

交通部觀光署長周永暉指出，澎湖去年登島旅客達127萬人次，今年希望吸引120萬至150萬人次到訪，澎湖1月到12月都好玩，包含菊島澎湖跨海馬拉松、海上花火節、自行車跳島嘉年華及菊島澎湖跨海馬拉松等，2024年、2025年是觀光署重點中的重點，希望把島嶼觀光打造健康永續且四季分明。

澎管處表示，為增加元宵節趣味性，元宵節前後為期5天，在澎湖機場旅遊服務中心櫃台舉辦「冬遊澎湖元宵樂」互動小遊戲領取小禮物活動。凡在澎湖國家風景區管理處粉絲團按讚並打卡，即獲得明信片乙張；「猜謎活動」答對者可參與「轉盤轉轉樂」送小禮物1份等。

另外，現場「乞龜博杯」只要連續擲聖筊3次，即獲得肪片龜1隻（每日限量10隻）；澎湖當地民眾憑證件至澎湖遊客中心、台灣自由行遊客憑機票或船票可索取集章卡乙張，並於指定據點踩點集章，可獲綠蠵龜公仔1隻及摸彩劵1張，將於4月3日抽出獎項，特獎為32吋液晶電視。