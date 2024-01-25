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影／月經爆量快休克急輸血 氣血兩虛中藥調理走出痛苦

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
陳姓女病患（示意圖非當事人)月經量經常很大，甚至暈到瀕臨休克掛急診輸血，衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮為她調理，進行補氣止血調理後獲得改善。圖／彰化醫院提供
陳姓女病患（示意圖非當事人)月經量經常很大，甚至暈到瀕臨休克掛急診輸血，衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮為她調理，進行補氣止血調理後獲得改善。圖／彰化醫院提供

彰化縣陳姓女病患月經量經常很大，甚至因此頭暈到瀕臨休克掛急診，血紅素掉到極低需要輸血，後來查出是子宮肌腺症而手術，但術後仍無法根治經血多又久的情況，衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮為她調理，發現她是因氣血兩虛，造成惡性循環，再進行補氣止血調理後獲得改善。

42歲陳女因月經很多，甚至暈倒掛急診，經婦產科診斷出是子宮肌腺症，1年多前曾進行手術治療，但半年多前又開始出現很痛的經痛，還有超大血量，衛生棉常每小時換都還不夠，且月經都要長達2周才結束，但到後期還滴滴答答停不了，沒幾天月經又來，一樣超大量，等於1個月來2次，幾乎整個月都在經期，又常讓她暈到再去掛急診輸血。

彰化醫院急診室表示，陳女在急診的血紅素多次只有4至5g/dl，比起女性正常值的12～16g/dl低很多，已瀕臨休克，經常要輸血1500cc才穩定狀況。

黃鋒榮說，陳女主要是因「氣不攝血」，氣再隨血流失，氣因此越虛，越無法攝血，造成惡性循環，在中醫而言，可採用月經周期療法，以中藥補氣及止血，根據行經期、經後期、經間排卵期、經前期等不同時期的生理特性，選用合適的藥物，以調整身體陰陽氣血的平衡

黃鋒榮指出，經前期及行經期以不同程度的止血中醫為主，用荊芥炭散、仙鶴草、旱蓮草等中藥加減調配，經間排卵期及經後期則以補氣為主，用補中益氣、聖癒湯為主加減調配，經過2個月的調理，已變成1個月來1次月經，也不用再跑急診輸血，3個月後經血已回復到正常量。

由於陳女一直不孕，經過調理成功而重拾信心，希望近期能成功懷孕。黃鋒榮說，「亂經」的婦女通常氣血兩虛，難以受孕，也就是說，不管是月經量大、劇烈經痛、經期不定、非經期出血等各種亂經情況，最好要好好調理，才能提高受孕機率。

中醫 手術

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