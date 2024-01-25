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過年慢性病用藥不中斷 馬偕醫院1月29日開放提前領藥

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
慢性病連續處方箋提前領藥措施。圖／馬偕醫院提供
慢性病連續處方箋提前領藥措施。圖／馬偕醫院提供

慢性病連續處方箋過年期間開放提前領藥，馬偕醫院藥劑部主任陳智芳表示，若是患者的慢性病用藥預計在春節假期服用完畢，或慢箋領藥結束日介於2月8日至14日，可在1月29日開始回診就醫或預約領藥。

因應農曆春節假期，依健保署公告短暫放寬「慢箋第二次或第三次領藥」措施，，手邊的慢性病用藥將於春節假期服用完畢，可提早回診拿藥，避免慢性病人年節期間用藥中斷。

陳智芳說，年節將屆，慢性病人應確實盤點目前規律性服用的藥物，若將於2月8日至14日服用完畢者，請於1月29日起至2月8日春節休診前回原醫師門診，以確保年節期間不斷藥。

馬偕醫院農曆春節期間急診照常，門診休診日為2月9日至12日（除夕至初三），13日至14日（初四及初五）開設春節特別門診，2月15日（初六）起全面恢復正常門診。

門診休診及春節特別門診詳見官網/最新消息。 https://www.mmh.org.tw/news_view.php?id=8577

春節 慢性病 馬偕醫院

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