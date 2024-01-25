過年慢性病用藥不中斷 馬偕醫院1月29日開放提前領藥
慢性病連續處方箋過年期間開放提前領藥，馬偕醫院藥劑部主任陳智芳表示，若是患者的慢性病用藥預計在春節假期服用完畢，或慢箋領藥結束日介於2月8日至14日，可在1月29日開始回診就醫或預約領藥。
因應農曆春節假期，依健保署公告短暫放寬「慢箋第二次或第三次領藥」措施，，手邊的慢性病用藥將於春節假期服用完畢，可提早回診拿藥，避免慢性病人年節期間用藥中斷。
陳智芳說，年節將屆，慢性病人應確實盤點目前規律性服用的藥物，若將於2月8日至14日服用完畢者，請於1月29日起至2月8日春節休診前回原醫師門診，以確保年節期間不斷藥。
馬偕醫院農曆春節期間急診照常，門診休診日為2月9日至12日（除夕至初三），13日至14日（初四及初五）開設春節特別門診，2月15日（初六）起全面恢復正常門診。
門診休診及春節特別門診詳見官網/最新消息。 https://www.mmh.org.tw/news_view.php?id=8577
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言