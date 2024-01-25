金門也下雪？全台忙追雪 金門的另類雪景竟是鳥便便

金門也下雪了？入冬超強寒流來襲，全台各縣市都傳出降下瑞雪，金門連日都是10度以下低溫，甚至清晨體感溫度下探-1度，簡直是凍到不行；而金門陽明湖畔許多樹木也都白了頭，遠遠望去以為金門也跟上這波「全台下雪潮」，有民眾經過陽明湖與慈湖，看到靄靄白雪的奇景，以為金門下雪了，原來那是候鳥鸕鶿的排遺，但「偽雪景」還是掀起話題。

鸕鶿是金門極具代表性的冬季候鳥，每年冬季，黑壓壓的鸕鶿成群結隊在樹上棲息，其排遺經曝曬後變成白色，日積月累，遠遠望去宛如下雪一般，形成獨特、另類的「偽雪景」。金門目前有2個地方會「下雪」，每年11月至隔年3月，在陽明湖與慈湖，都能看到難得的另類「雪景」。

根據金門國家公園管理處的監測紀錄，近年鸕鶿到訪大、小金門的數量是2018年1萬2652隻、2019年1萬3054隻、2020年1萬1330隻、2021年9583隻、2022年8553隻、2023年12月中偵測全島最大量有7721隻，本月中偵測7517隻；至於近3年陽明湖偵測到的最大量，分別2022年12月中有1209隻 、 2023年2月中有 2028隻、本月初有1989隻。