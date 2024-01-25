台中流感高峰 30歲重症進加護病房

依疾管署預警，流感疫情及新冠肺炎將在過年前都會達到高峰，台中市衛生局昨天除呼籲民眾及早接種疫苗外，台中市共有19家急救責任醫院，大年初一至初三都有開設春節呼吸道特別門診，可開立公費口服流感及新冠抗病毒藥劑，避免急診壅塞。

衛生局指出，依據疾管署資料顯示，台中市上周類流感門診的就診人次達1萬5785人次、急診就診975人次，均高於去年同期門診就診6603人次、急診就診390人次，顯示類流感仍在高峰期。

台中市上周並新增1例流感重症死亡個案，為80多歲有糖尿病史老婦人，曾在去年11月曾接種流感疫苗，今年1月初出現咳嗽、血氧下降住進加護病房，雖經醫護團隊積極救治，仍在1月中旬病逝。

疾管署也統計，台中上周新增4例重症個案，從30歲到70多歲，其中2例曾接種去年季節性流感疫苗，4例都是今年1月中因咳嗽、發燒、呼吸喘等上呼吸道症狀就醫，因症狀持續，至急診就醫目前收治加護病房治療中。

衛生局指出，這名年輕個案沒有慢性病史，未接種去年季節流感疫苗，1月中陸續出現咳嗽、發燒等呼吸道症狀，不到一周就醫，胸部X光檢查發現有肺炎，收治加護病房治療中。