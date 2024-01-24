桃機去年旅運量達疫情前7成 轉機625萬人次創歷史新高

疫後民眾瘋出國，帶動機場旅運量上升，桃園機場公司統計，去年旅運量3535萬人次，達疫情前73%，其中轉機客成長強勁達625萬人次，較疫情前成長17.5%，創歷史新高，光是北美及東南亞就佔4分之3，其中又以長榮航空經營64%、中華航空33%為大宗。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場屬中小型機場，復甦力道還比不上國際，但去年旅運量3535萬人次，達疫情前73%，復甦過程中，發現轉機旅客成長強勁，機場發展方向也逐漸朝向東南亞樞紐機場。

楊偉甫指出，過去1年桃園機場轉機成長強勁，去年轉機共達625萬人次，相較疫情前2019年531萬人次，成長17.5%，更創下歷史新高。轉機人次當中，北美及東南亞佔4分之3，尤其北美每周航班數已達310班。

桃園機場公司進一步分析，香港機場去年旅運量為3940萬人次，與2019年疫情前相比幾乎腰斬，研判為中國大陸對於香港管制，導致政經局勢改變，不少轉機客改飛往台灣，另外，近年不少產業從大陸移出，也跟北美及東南亞轉機布局有關，可能都是帶動桃機轉機客大幅成長原因。

桃機公司也說，桃機整體運量在2021年運量創新低為90.9萬人次，2022年為534萬人次，去年回到3535萬人次，進一步分析，去年前5個月達1000萬人次，下半年每3個月增加1000萬人次，代表下半年復甦更加明顯，預估今年會持續強勁。

另外，楊偉甫指出，疫情前以主要飛兩岸及長程線的第二航廈進出量較大，當時一航與二航佔比為46%比54%，疫後東北亞航線復甦，第一航廈已超越第二航廈，佔比顛倒為55%比45%，未來有新進航空也會考慮放到第二航廈達到平衡。