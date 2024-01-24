快訊

被烏軍擊落？俄國防部：載65名烏軍戰俘運輸機墜毀 燒成火球影片曝光

「賀瓏夜夜秀」來賓調侃身障者恐違法 是否開罰？衛福部表態了

秀肌肉？共軍公布山東艦近日完成一系列訓練任務

桃機去年旅運量達疫情前7成 轉機625萬人次創歷史新高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園機場公司去年旅運量3535萬人次，達疫情前73%。本報資料照片
桃園機場公司去年旅運量3535萬人次，達疫情前73%。本報資料照片

疫後民眾瘋出國，帶動機場旅運量上升，桃園機場公司統計，去年旅運量3535萬人次，達疫情前73%，其中轉機客成長強勁達625萬人次，較疫情前成長17.5%，創歷史新高，光是北美及東南亞就佔4分之3，其中又以長榮航空經營64%、中華航空33%為大宗。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場屬中小型機場，復甦力道還比不上國際，但去年旅運量3535萬人次，達疫情前73%，復甦過程中，發現轉機旅客成長強勁，機場發展方向也逐漸朝向東南亞樞紐機場。

楊偉甫指出，過去1年桃園機場轉機成長強勁，去年轉機共達625萬人次，相較疫情前2019年531萬人次，成長17.5%，更創下歷史新高。轉機人次當中，北美及東南亞佔4分之3，尤其北美每周航班數已達310班。

桃園機場公司進一步分析，香港機場去年旅運量為3940萬人次，與2019年疫情前相比幾乎腰斬，研判為中國大陸對於香港管制，導致政經局勢改變，不少轉機客改飛往台灣，另外，近年不少產業從大陸移出，也跟北美及東南亞轉機布局有關，可能都是帶動桃機轉機客大幅成長原因。

桃機公司也說，桃機整體運量在2021年運量創新低為90.9萬人次，2022年為534萬人次，去年回到3535萬人次，進一步分析，去年前5個月達1000萬人次，下半年每3個月增加1000萬人次，代表下半年復甦更加明顯，預估今年會持續強勁。

另外，楊偉甫指出，疫情前以主要飛兩岸及長程線的第二航廈進出量較大，當時一航與二航佔比為46%比54%，疫後東北亞航線復甦，第一航廈已超越第二航廈，佔比顛倒為55%比45%，未來有新進航空也會考慮放到第二航廈達到平衡。

桃園機場 轉機

延伸閱讀

影／睽違4年度過艱難疫情 采盟在桃機舉辦迎春揮毫活動

迎戰寒假春節出國人潮 昇恆昌打造桃機美食得來速

桃市計程車春節運價 每趟加收50元、桃機100元

旅客提早3小時到！怒等安檢怕趕不上飛機 桃機：安檢線升級中

相關新聞

寒流發威！營養師分享「9種產熱爆汗食物」 吃了自帶暖爐還能提高代謝

入冬以來的最強寒流襲台，不少地區出現降雪，讓不少民眾相當興奮想去追雪，不過同時也要做好保暖工作避免失溫。營養師高敏敏分享「9種產熱爆汗食物」，吃了就能安全度過寒流冷氣團。

恐致癌、精子數減少！ 台灣7食材包裝含PFAS 環團籲禁用

全氟及多氟烷基物質（PFAS）在生活中被廣泛運用，因其穩定性高且難以分解、具生物累積性等特性，恐危害人體健康。環團呼籲政...

KFC也入列 淘汰具意義或不雅諧音車牌英文 公路局要調查

現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，為淘汰具意義或不雅諧音英文字母拼字，交通部公路局2月16日至4月16日於監理服...

館長再次還原超派醋飯影片「沒吃橡皮筋」盲測飆粗口：怎麼可能吞下去

1月21日網紅兼實況主Toyz至YouTuber超哥的日式料理店用餐時爆發衝突，後續也讓「超甲組海鮮丼飯」成為各大網紅爭相試吃產品。館長前（22）日試吃時卻被眼尖網友發現吞下橡皮筋引起熱議，昨日館長立刻拍片闢謠，大喊自己真的沒有吃的「筋筋有味」。

桃機去年旅運量達疫情前7成 轉機625萬人次創歷史新高

疫後民眾瘋出國，帶動機場旅運量上升，桃園機場公司統計，去年旅運量3535萬人次，達疫情前73%，其中轉機客成長強勁達62...

2期空汙防治斥資766億 環團批目標保守：南部人情何以堪？

為持續提升我國空氣品質，環境部提出第二期空氣汙染防治方案（2024至2027年）並於去年經行政院核定，透過跨部會整合量能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。