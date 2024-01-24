前瞻計畫翻修屋齡逾40年衛生所 增加152長照單位

衛福部國健署執行中央前瞻計畫，針對不符合現行耐震安全的衛生所進行盤點與改建。國健署企劃組長林國甯表示，全台共有374間衛生所，超過7成屋齡超過20年，結構上已不符合現行無障礙公共建築，目前從民國106年至今已完成299案、227處衛生所的修繕與改建，初估增加了2萬8700人的長照服務量能。

衛生所是台灣社區保健醫療網絡中最基層的據點，遍布全台各鄉鎮市區，多年來始終站在照護國人健康的最前線，但隨著台灣社會逐漸邁入超高齡化的階段，衛生所職掌也日趨繁雜，除了傳染病防治、癌症篩檢等公衛、醫療事項外，近年來又納入高齡健康照護與長期照顧、社會安全網與防疫訊息宣導、疫苗注射等多樣性的服務工作，成為民眾最可近的公衛據點，然而因衛生所公共建物老舊與空間不夠使用，急需重建或修繕硬體設施，以提供更安全可近的全人服務。

林國甯指出，全國374間衛生所，288間是民國93前建造，210間屋齡超過20年，47間屋齡超過40年，建築構造上已無法符合內政部公共無障礙設施的規畫，因此透過前瞻計畫執行修繕、補強、拆除重建或新建，由各縣市地方政府提出規畫後，由中央出資執行。

以嘉義縣新港鄉衛生所為例，在民國72年啟用，至今屋齡達40年，為提供完善長照服務，經衛福部核定由前瞻計畫補助經費為5480萬元，預計今年2月21日完工啟用，衛生所內布建長照B級服務據點，全新落成的新港鄉衛生所，將能服務更多長照服務需求個案及繼續守護在地鄉親的健康，提高在地化預防延緩失能及失智照護活動量能。

「截至去年12月共299案結案，翻修了227間衛生所。」林國甯指出，部分衛生所進行2次修繕，因此結案量較總間數多，目前總計補助了24億的前瞻經費，仍有146間衛生所正在申請與審查進度中。

林國甯表示，目前衛生所整修後大多會改建成多功能的空間，像是地方稅捐稽館等等，同時結合長照服務，目前改建後增加了19間長照A單位，70間B單位、66間C單位，保守估計能增加2萬8700多位的長照服務量能。