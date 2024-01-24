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寒流強襲等住院增 台大醫院安排公床轉送解壅塞

中央社／ 台北24日電

天氣冷颼颼，呼吸道疾病患者湧急診，台大醫院指出，今早約有80人在排隊等住院，候床超過72小時患者將優先安置，院方除安排至公床，並與北市聯醫合作轉送部分患者。

冬季是呼吸道疾病多發季節，根據衛生福利部疾病管制署昨天在例行疫報中預估，國內類流感疫情呈高原期持平，但因寒流來襲，預期下週還會增加，且受開學、人潮聚集等影響，估3月初再有一波呼吸道疫情。

寒流強襲，這幾天幾乎大小醫療院所都出現大排長龍情況。台大醫院表示，昨天光是急診等候住院人數就一度逾百人，今天上午也有約80人在排隊。

台大醫院副院長賴逸儒指出，急診爆床現象具有季節性，冬天心血管、腦血管病人增多，為緩解壅塞現象，候床超過72小時的病人須優先安置。

賴逸儒說明台大對策，首先是重新評估病人病情，若患者情況穩定，安排出院追蹤；其次與北市聯醫合作，建立綠色通道，部分患者轉送至聯醫體系醫院；最後是安排病人至醫院科室的「公床」，由專科醫師跨科診治。

他指出，考量醫學中心醫療團隊專科體系照顧病人行之多年，跨科別照顧病人恐增加醫護負擔，台大醫院設置整合病房，收治如患有多重慢性病患者等，由整合醫學科專科醫師主責，目前設有4間病房，其中一間為示範教學用，健康大樓預計年底完工，將再增加一定數量整合病房。

根據疾管署最新統計，今年第3週（1/14-1/20）門急診類流感就診人次為12萬7638人次，為近10年同期次高，其中新增30例流感併發重症、5例死亡。

台大醫院 類流感 寒流

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