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單眼突模糊卻不痛 5旬婦患「眼中風」慎防併發症

中央社／ 新北24日電

恩主公醫院說，吳姓婦人右眼突然視力模糊，但不疼痛，經診斷眼睛血管被堵住俗稱「眼中風」；雖不會導致失明，但併發症會使視力變差，若眼睛突然無痛性視力模糊，應盡快就醫。

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院今天發布新聞稿表示，患有高血壓的57歲吳姓婦人睡覺起床後，感覺右眼視力模糊，但沒有其他症狀，她以為只是用眼過度；直到1個月仍沒改善，甚至右眼看東西中間有黑影才就醫，被診斷為視網膜靜脈阻塞，也就是俗稱「眼中風」，同時併發黃斑部水腫，所幸即時治療後，症狀減輕，視力也逐漸恢復。

恩主公醫院說，眼中風是指視網膜靜脈阻塞引起病變及視力障礙，原因可能是血栓阻塞、或動脈壓迫視網膜靜脈，導致血液無法回流。

恩主公醫院眼科醫師陳彥晟表示，眼中風病人通常會有突發性、無痛的單邊眼睛視力下降，部分人可能因血栓溶解自行好轉，但也有病人會因症狀輕微而未警覺，經常是等到併發其他症狀才就醫，這樣對治療後的恢復程度會有很大影響。

陳彥晟說，眼中風不會直接導致失明，但後續併發症會間接使視力越來越差；因靜脈阻塞導致視網膜缺血，會促使視網膜長出新血管去補償缺血的地方，但這些新生血管大多較脆弱，當血管滲漏時會造成黃斑部水腫、血管破裂會使玻璃體出血。

陳彥晟舉例，也有病患是新生血管長在眼前房排水出口附近，導致房水無法排出，眼壓升高併發青光眼，又或是視網膜新生血管纖維化，收縮拉扯使視網膜剝離，導致視力大幅減退。

陳彥晟說，近期冬季溫差變化大，眼中風發生機率也增加，這與腦中風及心肌梗塞病人相似，三高（高血壓、高血糖、高血脂）、抽菸、肥胖，曾中風、患有心血管疾病或周邊靜脈疾病者都屬於眼中風高風險族群。

陳彥晟表示，眼中風治療成效會根據血管阻塞位置、缺血程度、有無併發症而不同。以缺血性眼中風來說，因新生血管機會較高，可以在視網膜缺血區域打雷射治療。越早診斷及治療，視力恢復效果越好。

腦中風 視力 視網膜 血栓

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