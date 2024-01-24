寒流持續冷切記熱敷墊≠電毯 醫教最佳使用溫度時機

霸王寒流來襲，不少民眾都已打開家中的暖氣，或使用電毯等保暖設備，也有些人想到熱敷墊，專家提醒，動力式熱敷墊使用目的是緩解疼痛、促進循環，溫度應於40℃至45℃之間，通常建議單次使用15至20分鐘，否則可能會因為熱蓄積造成燙傷，禁止使用於嬰兒、癱瘓者或對溫度感覺遲緩者，同時應避免坐、壓在熱敷墊上，也應避免睡覺時使用，以免造成內部線路損壞。

天氣冷窩在被窩相當舒服，有溫暖的電毯更加分，桃園長庚醫院復健科主治醫師陳智光說，睡覺時使用電熱毯，建議定時1小時，不過電毯跟熱敷墊不同，電毯是一般民眾可以使用的，熱敷墊屬於可提供體表乾熱治療的電力醫用器材，能夠在使用中維持一定的高溫。

陳智光說，熱敷墊直接接觸到皮膚表面時，溫度應於40℃至45℃之間，如果熱敷墊與皮膚間隔著衣服或者毛巾，熱敷溫度可適度調高至50℃，但熱敷或熱療的時間不能太久，通常約15至20分鐘即可，否則可能會因為熱蓄積造成燙傷，如果仍感覺痠痛，可於1小時後再熱敷，將時間分散使用。

陳智光提醒，在身體某些部位使用熱敷墊時，要特別小心，手腳部位皮膚較厚，對溫度的耐受度較高；在脖子等皮膚較薄的部位，因為對熱的耐受度較低，有些族群如糖尿病患等，因為對熱的敏感不好，使用上要非常小心，小朋友因為本身皮膚薄，則不建議使用。

曾有中風患者使用熱敷墊，但因為對熱的感覺遲鈍，導致出現皮膚紅腫、水泡等燙傷情形，陳智光表示，這類患者在使用時一定要特別留意，即便沒有燙傷，也可能因為使用處循環過好，導致色素堆積，也要避免以強力壓折或扭曲方式使用或收納熱敷墊，也不可直接坐或壓在上面，以免造成內部線路損壞。

食藥署醫療器材及化粧品組專門委員楊怡真說，熱敷墊屬於第一等級醫療器材，一定要有醫材許可證，民眾在使用時，除遵循前述指引，也要避免插著延長線使用，也不要以別針或其他金屬物品固定熱敷墊，以避免觸電。