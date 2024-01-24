逾5千人附議廢除兩段式左轉 交通部回應了：應因地制宜評估

有民眾於公共政策網路參與平台提案「廢除一般道路內側禁行機車、兩段式轉彎及考照制度改革」，共有5895人附議。交通部今天對此表示，應給予地方因地制宜評估，不宜全面廢除禁行機車及機慢車兩段式左轉。另針對考照制度，將持續檢討機車駕駛人考領駕駛執照前、中、後管理制度。

有民眾去年於公共政策網路參與平台提案指出，台灣道路應將畸形車種分流制度改為以車向分流為原則，實踐「左轉靠左，右轉靠右」，更符合用路人直覺的行駛方式，全面廢除內側禁行機車、兩段式轉彎的規則。累計超過5000人附議，依規定主管機關需予以回應。

交通部今表示，經函詢各直轄市政府交通局，考量路口道路幾何及車流特性差異性，仍應給予地方政府道路主管機關，因地制宜評估規畫機車行駛車道及兩段式左轉管制措施，不宜全面廢除禁行機車及機慢車兩段式左轉規定，以在維護道路整體安全的同時、也能符合道路使用需求。

交通部說明，現行道路交通安全規則第99條第1項規定，機車行駛車道，首應依標誌或標線規定行駛，在無標誌或標線者，才能通則性規定行駛，而機車是否兩段式左轉為機車行駛車道安全配套，目前地方政府已有多個案例以標誌標線管理機車行駛內側車道及直接左轉。

交通部表示，去年5月4日檢送「改善機車交通環境之原則及作法」予各縣市政府，供各地方道路交通主管機關因地制宜檢討車道使用規畫，如在公車及其他大型車尖峰小時流量大（如大於每小時170輛），或考慮機車流量、外側車道寬度、路邊停車干擾等因素，可檢討第3車道開放機車行駛。

針對民眾建議考照制度改革事項，交通部表示，公路局已自2019年推動機車駕駛訓練計畫，補助及鼓勵民眾透過完整駕駛訓練後再申請考驗取得駕照，同時並提升駕訓教學品質，增加場內模擬教案訓練包含煞車、變換車道、路上遇障礙物反應等實際道路駕駛所需之應變。

交通部指出，經統計至2022年經機車駕訓可降低違規風險56%及肇事風險35%，顯見駕駛訓練確有成效。去年再擴大辦理，逐年擴大駕訓量能及補助參訓比例；另於去年4月11日開始試辦道路安駕訓練，由駕訓班教練帶領學員實際上路，練習包含變換車道、正確左轉彎與右轉彎、路口停讓行人等科目。

交通部表示，公路局今年將持續推動辦理機車駕駛訓練制度計畫及道路訓練等措施，並將針對法規新制、重要觀念適時檢討調整考驗內容，持續檢討精進機車駕駛人訓考制度。