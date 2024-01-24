寒流持續冷到明天清晨 入夜再探6度低溫

寒流持續影響台灣，中央氣象署預報中心技正羅雅尹表示，在經歷昨天一整天相當濕冷的天氣之後，今天水氣稍微減少，不過寒流的威力還是在，今天到明天清晨的天氣持續偏冷，預計明天白天寒流減弱，氣溫才會逐日的慢慢回升。今晚到明天清晨氣溫整體來說相當低，要特別注意。高山積冰，路面濕滑，留意用路行車安全。

羅雅尹表示，今晚到明天清晨高雄以北、宜蘭、花蓮局部地區還是會普遍性出現10度以下氣溫，甚至中北部、宜蘭、花蓮部分地區會有8度以下氣溫。如果輻射冷卻效應明顯，也不排除北部內陸近山區比較空曠的地方也有可能出現6度以下低溫。外島的金馬也是會出現8-10度低溫，澎湖14度氣溫。

一周天氣趨勢，羅雅尹表示，明天白天寒流減弱，各地氣溫才會逐漸回升，北部明天仍只有20度以下，這周氣溫感受都是冷冷涼涼。至於中南部注意日夜溫差比較大。降雨部分，水氣有減少趨勢，未來一周降雨趨勢分布在迎風面的基隆北海岸、東半部地區、北部山區會有局部降雨。今天白天高空會有水氣通過，所以今天中部以北山區可能下半天會偶爾飄雨。