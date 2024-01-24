聽新聞
test
0:00 / 0:00
不只台灣極度寒冷！彭啟明1張圖看冷平流勢力在東亞發威
天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這波冷平流的勢力在東亞發威，很多地方都冷下來了。寒流逐漸減弱，迎風面仍有短暫陣雨，溫度持續偏冷。
今晨低溫持續，彭啟明表示，苗栗三灣最低6.8度，台南以北至宜蘭普遍7-9度，台北清晨9.9度。今天白天降雨縮減至迎風面地區，中南部陽光露臉機會增加。山區降雪條件轉差，多數地區雲霧中。
溫度變化部分，彭啟明說，北部、東北部白天高溫回升至12-14度，中部及花蓮15-19度，南部20-22度。今晚至明晨中北部、東北部低溫8-10度，南部、花東11-14度。明天寒流進一步減弱，多雲或陽光天氣。北部、東北部高溫15-17度，中部、花蓮18-21度，南部、台東21-24度。
彭啟明表示，周五起溫度逐日回升，周六北台灣超過20度。夜晚清晨仍冷，日夜溫差明顯。
下周天氣展望，彭啟明表示，周日東北季風略增強，影響輕微。下周一、周二溫度繼續上升，迎風面短暫陣雨。下周三有新一波鋒面及東北季風南下，待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言