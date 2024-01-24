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不只台灣極度寒冷！彭啟明1張圖看冷平流勢力在東亞發威

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
這波冷平流的勢力在東亞發威，很多地方都冷下來了。寒流逐漸減弱，迎風面仍有短暫陣雨，溫度持續偏冷。本報資料照片
這波冷平流的勢力在東亞發威，很多地方都冷下來了。寒流逐漸減弱，迎風面仍有短暫陣雨，溫度持續偏冷。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這波冷平流的勢力在東亞發威，很多地方都冷下來了。寒流逐漸減弱，迎風面仍有短暫陣雨，溫度持續偏冷。

今晨低溫持續，彭啟明表示，苗栗三灣最低6.8度，台南以北至宜蘭普遍7-9度，台北清晨9.9度。今天白天降雨縮減至迎風面地區，中南部陽光露臉機會增加。山區降雪條件轉差，多數地區雲霧中。

溫度變化部分，彭啟明說，北部、東北部白天高溫回升至12-14度，中部及花蓮15-19度，南部20-22度。今晚至明晨中北部、東北部低溫8-10度，南部、花東11-14度。明天寒流進一步減弱，多雲或陽光天氣。北部、東北部高溫15-17度，中部、花蓮18-21度，南部、台東21-24度。

彭啟明表示，周五起溫度逐日回升，周六北台灣超過20度。夜晚清晨仍冷，日夜溫差明顯。

下周天氣展望，彭啟明表示，周日東北季風略增強，影響輕微。下周一、周二溫度繼續上升，迎風面短暫陣雨。下周三有新一波鋒面及東北季風南下，待觀察。

這波冷平流的勢力在東亞發威，很多地方都冷下來了。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
這波冷平流的勢力在東亞發威，很多地方都冷下來了。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
這波冷平流的勢力在東亞發威，很多地方都冷下來了。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
這波冷平流的勢力在東亞發威，很多地方都冷下來了。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

彭啟明 東北季風

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