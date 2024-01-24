跨4世代共擊30年曲目 朱宗慶「駱駝．獅子．嬰兒」登場

朱宗慶打擊樂團昨公布第一季音樂會「駱駝．獅子．嬰兒」陣容，將在集合四個世代、樂團史上最多人數的20位成員手中擊出橫跨30年的曲目，展現樂團從開疆闢土、百花齊放到回歸初心的過程。藝術總監朱宗慶表示，創立樂團時他認為要「立足台灣，放眼世界」，現在則可以發出豪語「世界就是台灣，台灣就是世界」。

「駱駝．獅子．嬰兒」引用哲學家尼采的「精神三變論」，講述人類在追求精神層次的更高領域時，最初會經歷開疆闢土、揮灑汗水的「駱駝」階段，之後進入攀登高峰、邁向王者的「獅子」階段，最終在克服頂點的省思下，會通曉至回歸初心、追尋純粹自由的「嬰兒」階段。

音樂會規劃演出七首曲目，創作最早的是1990年挪威作曲家瓦林（Rolf Wallin）的〈石潮〉，透過六聲部對稱的方式，展現出聲響的立體性與流動性。全曲並不指定樂器，由演出者來進行自由詮釋，是打擊樂與當時音樂潮流結合的象徵。

匈牙利作曲家何洛（Aurél Holló）的〈甘美朗．蹦〉則是2008年朱宗慶打擊樂團的委託創作，以印尼巴里島的甘美朗音樂做為創作主題，卻幾乎沒有使用甘美朗樂器，反而要求許多效果型的樂器製造出精密音高聲響，是相當複雜且挑戰演奏技巧的作品。當年首演後幾乎沒有其他團體再次進行挑戰，本次重演將可呈現朱宗慶打擊樂團十幾年後的成長。

美國作曲家卡塞拉（Jim Casella）2017年的〈雲端之上〉，用擊樂描繪自己歷經危難天候的艱困環境，最終征服喜瑪拉雅山的尼泊爾旅程，充滿眾多敘景聲響與壯闊山麓的描繪，正可顯現出打擊樂曲目從「駱駝」邁向「獅子」的王者歷程。

本次兩首世界首演的作品，包括駐團作曲家洪千惠改編馬水龍的〈台灣組曲〉，原本以鋼琴獨奏描繪台灣景致的經典，將改由打擊樂編制進行更加豐富的呈現，也蘊含著洪千惠對恩師的懷念與敬意。朱宗慶打擊樂團助理藝術總監盧煥韋所創作的〈融〉，原本預計在2020、2021年演出，卻遭疫情2度打斷，如今終於得以問世。

此外，8位新生代擊樂家將首次以朱宗慶打擊樂團一團團員的身分登場，分別是陳致欽、王倚軒、陳珮馼、何欣蓉、劉昕宜、黃心妤、張倚珮、陳煥梧。四代團員同時登台，一同撞擊出跨世代的精彩。

●朱宗慶打擊樂團第一季音樂會「駱駝．獅子．嬰兒」，2月29日（四）起於台中歌劇院、國家音樂廳、高雄衛武營登場，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。