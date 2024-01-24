農漁寒害狀況 周末明朗

寒流來襲，不少人興奮追雪，卻可能引發農作物寒害、農損。農業部農糧署表示，目前尚未出現寒害災情，要等這波寒流過後，影響才會逐漸浮現；至於養殖漁業中，最常出現寒害的種類包括文蛤池中的虱目魚，事前已多次提醒漁民留意，掌握魚塭狀況。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，目前盛產的農作物包括蓮霧、蜜棗和柑橘類，若出現十度以下低溫，蓮霧就會產生落果，蜜棗若在又冷又下雨狀況下，容易會有裂果，但目前產區都還沒有那麼冷。他強調，現在都是乾冷，後續還會再觀察一陣子，是否出現損害，可能本周五、六後較明朗。

農業部漁業署副署長陳建佑表示，根據漁業署陸上魚塭養殖寒害潛勢分析，虱目魚、吳郭魚、鱸魚、石斑魚及白蝦等是比較不耐寒魚類；易造成寒害的臨界溫度為連續三天十度以下；易發生寒害區域包括彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、澎湖縣、宜蘭縣。

陳建佑表示，最常出現寒害的，包括擔任文蛤池中的工作魚、虱目魚，因為與文蛤混獲的虱目魚，遇到寒害時，通常先受災；事前已經有兩三次的提醒漁民要多留意。