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最強寒流送醫人數激增 全台53人OHCA亡

聯合報／ 本報記者／連線報導
全台昨天送到醫院前無呼吸心跳（ＯＨＣＡ）的死亡人數達五十三人。示意圖／ingimage
全台昨天送到醫院前無呼吸心跳（ＯＨＣＡ）的死亡人數達五十三人。示意圖／ingimage

入冬最強寒流來襲，昨天各地普遍低溫，因低溫酷寒引發不適送醫人數驟增，非創傷送醫到院死亡人數也增加。消防署統計至昨天下午五時，全台昨天送到醫院前無呼吸心跳（ＯＨＣＡ）的死亡人數達五十三人；各地消防及衛生單位提醒，近日氣溫仍低，務必注意保暖，尤其年長者及慢性病患者更要留意。

消防署統計，自上周六、本月廿日起，全台送到醫院前無呼吸心跳的死亡人數達二百九十四人，雖無法證實與天冷猝死有直接相關，但酷寒確實易造成猝死。

台北市從前天中午起氣溫開始下降，警消統計，前天零時到昨天早上，就有六人因到院前無呼吸心跳送醫，僅有一人救活，其餘五人死亡，平均年齡八十歲；新北市兩天八人無呼吸心跳送醫，僅有三人被救回。南投縣消防局統計，前晚到昨早十時，就有三人非創傷送醫，其中六十三歲陳姓男子有腦血管、心肺功能還有慢性腎臟疾病，急救依舊不治；彰化縣消防局統計前天到昨天上午八時，短短廿四小時就有五十四件急病救護案件 ，其中兩人送醫到院已無呼吸心跳。

台南市衛生局長李翠鳳籲市民及長者注意保暖，起床時切勿著急下床，可在床上做伸展操，讓身體適應溫度後再出被窩，可降低因溫差大造成中風風險，也要注意室內外的溫差，尤其長者或心血管疾病患者應盡量減少外出，若要外出務必注意保暖。

保暖

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