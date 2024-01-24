台大醫院AI查初期胰臟癌 成功率逾9成

根據衛福部最新癌症登記報告，胰臟癌是台灣2022年第7大癌症死因。台大醫院肝膽胃腸科教授廖偉智表示，胰臟癌擴散快，五年存活率只有10%，在全癌別中吊車尾，素有「癌王」之稱，胰臟癌患者初期無症狀，影像學檢查也難看出異狀，讓診斷雪上加霜。為此，台大醫院研發一項人工智慧技術，有助揪出初期胰臟癌患者，診斷成功率高達9成。

胰臟癌治療 早期發現是關鍵

廖偉智表示，胰臟癌治療關鍵是早期發現、早期治療，若在腫瘤小於2公分時就發現、治療，則治癒機會高達8成；若腫瘤大於2公分，即使可以進行手術，存活率也不到2成。胰臟癌診斷主要透過電腦斷層，但腫瘤較小時恐難發現，臨床上常見病人出現胰臟癌典型症狀，電腦斷層上卻看不到腫瘤；不少病人疾病初期沒有明顯症狀，但腫瘤生長速度快，一旦錯過診斷黃金時期，恐會難以治療。

CT輔助系統 偵測1.1公分腫瘤

為協助臨床醫師及早發現腫瘤徵兆，台大醫院開發胰臟癌人工智慧電腦斷層（CT）輔助系統。廖偉智說，該系統能在疾病初期在CT影像中揪出小於2公分的腫瘤，其技術是觀測腫瘤周邊病變，最小可偵測小至1.1公分的腫瘤，且診斷正確率超過9成，研究成果已發表於國外頂尖期刊，獲美食品藥物管理局（FDA）認定為突破性醫材。

廖偉智表示，該項人工智慧技術於去年取得台灣衛福部食藥署醫材許可證，建議具家族史病人、胰臟癌前病變，或具免疫性腫瘤基因型病變者，可優先用於判讀，病人持CT檢測結果，透過系統辨識一分鐘內就能完成。不過在健保給付前，民眾必須自費，目前正向衛生局遞件申請中。

台大醫院也透過內視鏡檢查與治療，用於胰臟癌診斷及併發症處置。廖偉智表示，正確辨認胰臟癌腫瘤位置、判斷良性與惡性，才能避免誤診，台大醫院內視鏡超音波導引切片，解析度較高，且能在檢查的同時，完成染色檢查，結合細胞學醫師，進行胰臟癌確診，國際上少有醫院能夠進行。

另外，廖偉智說，內視鏡手術能置入支架，緩解黃疸及腸阻塞等症狀，與傳統體外引流或手術引流相比更為安全，且術後復原時間較短，且手術成果能夠維持較久；內視鏡手術亦可用於十二指腸遭侵襲的胰臟癌患者，建立胃臟與小腸的通道，幫助患者恢復進食。