每4分19秒一人罹癌 國健署5癌篩檢人數增長逾1成

根據衛福部國健署110年「癌症登記報告」顯示，新發生癌症人數為12萬1762人，平均每4分19秒就有1人罹癌。為降低癌症對國人及家庭的衝擊，國健署推動5癌篩檢，及早篩出及早治療。國健署癌症防治組長林莉茹表示，與2022年相比，2023年癌症篩檢人次增長一成多，呼籲陽性民眾儘早就醫確定病況。

癌症初期並無明顯症狀，林莉茹表示，透過定期癌症篩檢，有助於早期發現、早期治療，5癌篩檢糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、子宮頸抹片檢查和乳房X光攝影檢查及低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

林莉茹表示，2023年統計，癌症篩檢共481萬6000多人，相較去年增加45萬人，子宮頸抹片篩檢涵蓋範圍廣共有214萬人、糞便潛血檢查120多萬、乳房X光攝影檢查92萬、口腔黏膜檢查45萬。所有癌別的篩檢都有增長的趨勢，國人健康意識抬頭，早期發現早期治療的概念愈來愈為人知。

陽性個案也得持續追蹤，林莉茹表示，目前國健署統計的追陽率為84.8%，較去年增加2.8%，但人有許多民眾篩檢出陽性後諱疾忌醫，怕對生活造成劇烈衝擊，但還是呼籲民眾不要害怕，到醫院進一步檢查後，才能真實了解自身情況，做好因應才能減少衝擊。

林莉茹指出，根據106年至110年五項癌症5年期別相對存活率分析指出，大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌及肺癌之第0期、第1期之5年存活率皆超過9成，口腔癌第0期、第1期之5年存活率有7至8成以上；但若進展到第4期，大腸癌與肺癌5年存活率僅為1成多，子宮頸癌約2成5，乳癌與口腔癌則不到4成；顯示早期癌症存活率較佳。

國健署也提醒，政府提供5項癌症公費篩檢，符合資格民眾可多加利用：

一、子宮頸癌篩檢：30歲以上婦女，每3年至少接受1次子宮頸抹片檢查。 二、乳癌篩檢：45至69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。 三、大腸癌篩檢：50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。 四、口腔癌篩檢：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。 五、肺癌： （一）具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。 （二）重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

掌握正確「好」觀念 及早篩檢及早治療

國健署長吳昭軍表示，民眾要定期篩檢，篩檢結果如有異常，一定要進一步接受確診，才能及早阻斷已經發生變異的細胞進展為癌症或晚期癌症，以提升自身存活率。