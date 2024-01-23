快訊

獨／為保護父母…弟球棒打死啃老兄 檢罕用「義憤殺人」6萬元交保

再停課1天！新竹尖石結冰又結霜 後山4校仍停課

這家銀行出包...代發統一發票獎金2千萬變20億 金管會出手開罰

彩虹爺爺用餐後猝逝享嵩壽101歲 台大醫曝與這疾病關係很大

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
彩虹爺爺黃永阜繪製的彩虹眷村，為台中南屯知名景點。本報資料照片
彩虹爺爺黃永阜繪製的彩虹眷村，為台中南屯知名景點。本報資料照片

彩虹爺爺黃永阜繪製的彩虹眷村，為台中南屯知名景點，今天下午傳出彩虹爺爺用餐後突失去呼吸心跳，消防到場搶救無效過世，享嵩壽101歲。台大醫院心臟血管內科主治醫師、整合醫學科主任王宗道說，高齡長者猝死原因以心血管疾病機會最高，天冷時較容易發生，建議平時應多注意心血管健康，定期就醫檢查，如果是高風險族群，應備有舌下含片，因應突發情形。

王宗道說，天冷時，血管收縮、血壓上升，常誘發心律不整，但症狀為活動時有胸悶情形，休息時就會緩解，常被民眾所輕忽，近期於門診發現，高達7成患者都有血壓不穩的情形，按時服藥相當重要，一旦有心悸、喘症狀要多加注意。

天冷，許多高齡長者多待在家中，但在室內還是要注意保暖。王宗道說，在室內雖然門窗緊閉，但還是會有冷風灌進室內，提醒長者在家可以戴著毛帽，多穿保暖衣物，也可以開啟電暖器禦寒，降低引發心血管疾病機會。

保暖 爺爺 心血管疾病 彩虹眷村 台大

延伸閱讀

因戰亂來台…彩虹爺爺黃永阜離世 晚年陷糾紛身心俱疲

彩虹爺爺逝世享嵩壽101歲…慢性病纏身 逝世時29歲義女在側

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

繪製彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜今過世 享嵩壽101歲

相關新聞

彩虹爺爺用餐後猝逝享嵩壽101歲 台大醫曝與這疾病關係很大

彩虹爺爺黃永阜繪製的彩虹眷村，為台中南屯知名景點，今天下午傳出彩虹爺爺用餐後突失去呼吸心跳，消防到場搶救無效過世，享嵩壽...

影／同一個台灣？北部急凍山區飄雪 南部出太陽民眾脫衣下水

入冬最強寒流來襲北部急凍！中央氣象署針對全台21縣市發布低溫特報，再加上水氣偏多有雨濕冷，中部以北有許多山區從昨天深夜到...

台大醫院黑科技 AI助揪「看不見的癌王」正確率逾9成

根據衛福部最新癌症登記報告，胰臟癌是台灣2022年第7大癌症死因。台大醫院肝膽胃腸科教授廖偉智表示，胰臟癌擴散快，五年存...

寒流來襲病患大增 台大醫院急診候床人數近百

．時序入冬，加上霸王級寒流來襲，氣溫驟降，醫院又出現急診爆滿情況。根據衛福部健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息」，台大醫院急診候床人數近百人。台大副院長賴逸儒表示，急診爆床現象具有季節性，冬天心血管、腦血管病人增多，院方為縮短候床時間，與聯醫建立綠色通道，並設置病房公用床位。

RE10x10公布企業投入綠電隱憂 供應不足、價格不透明且取得困難

為加速台灣企業響應使用綠電，環團綠色和平2020年發起RE10 x10企業綠電倡議，盼2025年達到10％綠電使用、20...

新冠、流感面臨雙高峰 春節急救責任醫院開診給獎勵金

春前後恐迎來呼吸道疫情雙高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人，若急救責任醫院在初一至初三（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。