彩虹爺爺用餐後猝逝享嵩壽101歲 台大醫曝與這疾病關係很大

彩虹爺爺黃永阜繪製的彩虹眷村，為台中南屯知名景點，今天下午傳出彩虹爺爺用餐後突失去呼吸心跳，消防到場搶救無效過世，享嵩壽101歲。台大醫院心臟血管內科主治醫師、整合醫學科主任王宗道說，高齡長者猝死原因以心血管疾病機會最高，天冷時較容易發生，建議平時應多注意心血管健康，定期就醫檢查，如果是高風險族群，應備有舌下含片，因應突發情形。

王宗道說，天冷時，血管收縮、血壓上升，常誘發心律不整，但症狀為活動時有胸悶情形，休息時就會緩解，常被民眾所輕忽，近期於門診發現，高達7成患者都有血壓不穩的情形，按時服藥相當重要，一旦有心悸、喘症狀要多加注意。

天冷，許多高齡長者多待在家中，但在室內還是要注意保暖。王宗道說，在室內雖然門窗緊閉，但還是會有冷風灌進室內，提醒長者在家可以戴著毛帽，多穿保暖衣物，也可以開啟電暖器禦寒，降低引發心血管疾病機會。