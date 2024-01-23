小店永豐計畫 / 大山北月：廢校華麗變身人氣景點，看見橘子的一百種可能！

新竹人氣景觀餐廳「大山北月」由廢棄小學改造而成。 攝影／吳佳瑾

「企業的問題會有很多人去解決，但農村的問題誰來解決？」

就讀清大研究所期間，因著一次研究計畫，莊凱詠來到新竹橫山偏鄉的閒置空間，他看見這地方存在很多問題，像是：教育落差、農產供需失衡、步道髒亂……等。他想：「我是不是能給自己一段時間，在山上工作，運用過去所學來解決當地的問題？」

莊凱詠就讀清大研究所期間，開始投入偏鄉工作，希望能運用所學為農村解決問題。 攝影／吳佳瑾

於是，莊凱詠毅然租下荒廢小學，重新整理開設休閒景觀餐廳，以餐廳為核心點，鏈結在地小農開發農創商品……。近10年來，昔日的荒涼農村已變身成為人氣觀光景點，小農有穩定收入，社區互助共好串起凝聚力；莊凱詠和夥伴創立的「橘子博物館」更為下一代提供創新食農教育，留下珍貴的風土備忘錄。

他說：「我的目標不只是開一間餐廳，我創業的中心思想，是希望這個地方變得更好。」

不只開餐廳，也創辦橘子博物館，藉由美食觀光、人文藝術，為偏鄉注入新量能。 攝影／吳佳瑾

回到山裡的小學，尋找最單純的自己

走進從廢校改建的「大山北月」，迎面而來的是「入園是非題」，牆上掛著黑板，在教室坐著吃午餐，菜單就是課本、點菜要寫在考卷上……。園區處處巧思，就是要讓客人「回到山裡的小學，尋找最單純的自己」。

樓梯上寫著大人與小孩的反轉對話，令人莞爾。 攝影／吳佳瑾

「大山北月」堅持推廣在地食材，將東山美人茶、仙草冷麵、竹東手工麻糬、客家擂茶冰沙等收錄在菜單裡，讓客人吃一個套餐就能走過台三線鐵路的5個鄉鎮。別有心意的餐點，讓客人在「大山北月」充分體會在地風情。

「大山北月」一開幕就獲得媒體爭相報導，台三線創意餐點讓客人一試成主顧。 攝影／吳佳瑾

農創商品點子王！農友直呼「撿到寶」

「人進得來，貨也要出得去。」有了經營餐廳的基礎，莊凱詠也開始向農友收購滯銷農產品，他和團隊開發出「苦盡甘來」苦瓜糖，一舉成為餐廳爆紅夯品。

橘子香腸是「大山北月」的招牌人氣餐點，經常有客人慕名而來。 攝影／吳佳瑾

大山背盛產各式不同品種的橘子，莊凱詠研發出「橘子香腸」、「橘子大福」、「橘子啤酒」等伴手禮。在地農民被莊凱詠的堅持和能力打動，願意配合莊凱詠發展農田觀光、舉辦小農市集，他們說：「大山背真是撿到寶」。

莊凱詠為了解決橘子產銷失衡的問題，與團隊研發出各式農創商品。 攝影／吳佳瑾

橘子其實數十種！打造橘子博物館，為橘子「正名」

對莊凱詠來說，橘子在樹上搖曳的畫面，是大山背獨特的美景。然而，大多數人都不知道，橘子一年只能採收一次，種植橘子的農民非常辛苦，導致農二代出走，老農民的技藝無法傳承。

「我成立橘子博物館，一方面想做知識傳承、食農教育，另一方面，我想為橘子正名，橘子的種類除了椪柑、茂谷柑……，其實還有很多。」

橘子博物館傳承知識，為橘子正名，並落實在地化的食農教育，吸引許多企業學校前來參觀。 攝影／吳佳瑾

從短期展覽擴大至常態的橘子博物館，莊凱無所不用其極，就是要把在地的文化往外推，不只吸引許多竹科企業前來辦工作坊，莊凱詠也打造平台義賣T恤，提撥部分利潤所得作為偏鄉孩子的美學教育基金。並與在地藝術家合作舉辦「橘子藝術季」，藉由藝術美學支撐在地農業的文化骨架。

莊凱詠和團隊已在大山背蹲點10年，透過食衣住行育樂各面向，與地方農民、企業、旅人共好同行。 攝影／吳佳瑾

發展電商，「因為還有很多農友需要支援！」

疫情期間，遊客奚落，莊凱詠不捨農民辛苦種出來的作物滯銷，開始幫農家進行數位轉型，開發防疫商品，並集結蔬菜、水果等各式農產品，讓消費者一站購足，宅配到家。

熱心積極服務、與農民共創價值，讓莊凱詠去年當選為第60屆十大傑出青年。他說：「當我擁有更多資源，我也看到有更多人需要支援。」莊凱詠的下一步，就是發展電商，為在地農業找到更多向外發展的出路。

「人進得來，貨也要出得去。」莊凱詠期望能發展電商，為在地農業找到更多向外發展的出路。 攝影／吳佳瑾

台三線美食策展、山城最美驛站屋頂露營

旅客來到大山背，莊凱詠建議早上可以先到騎龍古道漫步，中午到「大山北月」用餐，品味台三線美食策展，下午可逛農民市集，晚上則在「大山北月」的屋頂露營。離開前，別忘了帶回獨特的橘子伴手禮，每個商品都是從台灣這片土地上長出來的驕傲。

莊凱詠說，「我很喜歡『翻轉』這個概念，把廢棄學校翻轉成人氣園區，把苦瓜翻轉成甜甜的苦瓜糖，把賣相不佳的火燒柑翻轉成橘子蜜餞，我喜歡把別人不看好的事做好，把垃圾變黃金。」

大山北月

地址：新竹縣橫山鄉大山背80號

營業時間：上午10：30－下午16：30（每周一公休）

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