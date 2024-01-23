「每次選後缺口增加」選舉排擠善款 南台中家扶中心助學捐款快腰斬

選舉捐款的「排擠效應」導致公益募款反應冷清。南台中家扶中心為幫助弱勢孩子安心讀書，每學期祭出獎學金計畫，召集愛心助學人支持，新學期目標450萬元，預計提供470位家扶孩子，但選舉捐款排擠愛心善款，至今募款不到6成，仍有200萬缺口，需要大家挹注資源。

就讀牙醫系大三的小廷，父母離異後，由父親撫養長大，但父親身體狀況不穩定，從事臨時工油漆、水泥等工作，工作斷斷續續，收入僅能餬口，小廷的學費都是靠獎學金維持。小廷課業忙碌，假日常到圖書館念書，也會參與社團活動、運動紓壓，他對於未來很有規劃，去年已考取3D列印證照，正準備明年的醫師執照考試，希望可順利考取，幫助家裡早日擺脫貧窮。

出身單親家庭的小杜，父親因年邁不好找工作，因此申請家扶扶助。小杜就讀大一，學費、參考書、生活、住宿、交通費等支出成為頭痛問題，他感謝助學人的幫忙，提供獎學金減緩經濟壓力，讓他可無後顧之憂好好學習。

南台中家扶中心幫助弱勢孩子好好讀書，112學年度第二學期獎學金目標450萬元，提供給150位大專和碩班學生，100位高中、職學生，220位國中、小學生。

南台中家扶中心指出，因為選舉捐款排擠愛心募款，每次選後缺口都較往年增加，目前仍有200萬元缺口，希望在2月底新學期開學前能資源到位，協助孩子開學註冊。

南台中家扶中心扶幼主委梁俊仁表示，家扶的孩子雖然成長環境辛苦，但把握每個學習機會，只有孩子態度積極正向，家扶都會給予資源支持孩子完成夢想，希望透過教育給予一臂之力，讓弱勢家庭獲得脫貧可能。