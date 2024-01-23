快訊

港股震盪暴起暴落：香港變成「國際金融中心遺址」

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

共限量10萬張！全家便利商店攜手《大富翁》推「新春開運卡」　「機會命運抽抽樂」最低可享1折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店1月24日上午10點起於實體店舖開賣「新春開運卡」，每張售價200元，包含200元「全家」禮物卡，加碼贈送20元至688元不等的紅利金，最高可獲得888元，共限量10萬張，售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月24日上午10點起於實體店舖開賣「新春開運卡」，每張售價200元，包含200元「全家」禮物卡，加碼贈送20元至688元不等的紅利金，最高可獲得888元，共限量10萬張，售完為止。圖／全家便利商店提供

農曆春節倒數兩週，看好消費者喜愛在春節期間試手氣、迎好運的歡樂氛圍，全家便利商店於實體店舖及會員APP推出開運卡、刮刮樂等應景商品及趣味博奕遊戲。首推售價200元的「新春開運卡」，將於1月24日上午10點起於實體店舖限量開賣，包含等價「全家」禮物卡，加碼贈送20元至688元不等的紅利金，合計最高有機會獲得888元；1月24日至2月20日還可參加「機會命運抽抽樂」，活動期間購買指定袋裝零食及飲品任兩件即可抽折扣優惠，最低可享1折起，再加贈大富翁雲端列印特價10元優惠券，可於FamiPort列印紅包袋、春聯等《大富翁》肖像喜氣印刷品。

「全家」自去年12月起跨界聯名經典IP《大富翁》推出主題端架、春節禮盒、開運鮮食等商品，勾起不少人的歡樂回憶；農曆新年將至，「全家」再度攜手《大富翁》經典角色推出應景喜氣的商品及活動，1月24日上午10點起將於實體店舖開賣「新春開運卡」（共限量10萬張，售完為止），共推出兩款卡面，分別為孫小美及錢夫人，兩款皆有財神圖樣，除了自買自用外，過年送禮亦十分合適；「新春開運卡」每張售價200元、張張皆有獎，包含200元「全家」禮物卡及加碼紅利金，獎項為20元、40元、60元、100元或688元面額，合計最高有機會獲得888元。

過年歡聚或追劇不可少的零食飲料亦有優惠活動，1月24日至2月20日到「全家」購買指定袋裝零食、咖啡、提神飲料任兩件，即可參加「機會命運抽抽樂」活動，最低有機會抽中1折，另有5折、79折及88折優惠；其中任兩件1折、5折、79折還加贈雲端列印優惠券，只要10元就可於FamiPort列印《大富翁》過年印刷品系列（原價每張20元），可選擇紅包袋、春聯及年曆；另有套框相片、明信片、貼紙等多款選擇可以原價列印，部分商品還能客製化放上人像。

瞄準消費者喜愛在春節期間試試手氣、招好運的特性，今年「全家」獨家攜手哈根達斯推出「歡聚刮刮樂」活動，讓消費者動動手指就有機會獲得大獎，還能轉贈給親朋好友傳達心意。1月24日上午10點起開放於「全家」APP購買，每張售價168元，限量5萬份，售完為止，最少可得哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件，還有機會刮中一年份哈根達斯冰品（365件），天天都能免費吃冰；此外還有優惠券、品牌週邊商品等好禮，更有10,000元「全家」紅利金等獎項，合計最高價值可翻300倍，活動結束後將再抽出一名iPhone 15 Pro 128GB幸運得主。

另一款「紅包好運刮刮樂」則自1月31日上午10點起於「全家」APP開賣，限量6.5萬份，售完為止，每張售價200元，最少可得220元「全家」紅利金及點數88點，最高可獲得400元紅利金及點數8,888點，還有機會抽中iPhone 15 Pro 256GB。

全家便利商店1月31日上午10點起於APP開賣「紅包好運刮刮樂」，限量6.5萬份，每張200元，最高可獲得400元紅利金及點數8,888點，還有機會抽中iPhone 15 Pro 256GB。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月31日上午10點起於APP開賣「紅包好運刮刮樂」，限量6.5萬份，每張200元，最高可獲得400元紅利金及點數8,888點，還有機會抽中iPhone 15 Pro 256GB。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月24日上午10點起於實體店舖開賣「新春開運卡」，每張售價200元，包含200元「全家」禮物卡，加碼贈送20元至688元不等的紅利金，最高可獲得888元，共限量10萬張，售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月24日上午10點起於實體店舖開賣「新春開運卡」，每張售價200元，包含200元「全家」禮物卡，加碼贈送20元至688元不等的紅利金，最高可獲得888元，共限量10萬張，售完為止。圖／全家便利商店提供
1月24日至2月20日到全家便利商店購買指定商品參加「機會命運抽抽樂」，有機會獲得大富翁雲端列印優惠券，可以10元於FamiPort列印《大富翁》過年印刷品系列，包含紅包袋、春聯及年曆。圖／全家便利商店提供
1月24日至2月20日到全家便利商店購買指定商品參加「機會命運抽抽樂」，有機會獲得大富翁雲端列印優惠券，可以10元於FamiPort列印《大富翁》過年印刷品系列，包含紅包袋、春聯及年曆。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家攜手哈根達斯推出線上「歡聚刮刮樂」活動，1月24日上午10點起開放於「全家」APP購買，每張售價168元，限量5萬份，最少可得哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件，還有機會刮中一年份哈根達斯冰品（365件）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家攜手哈根達斯推出線上「歡聚刮刮樂」活動，1月24日上午10點起開放於「全家」APP購買，每張售價168元，限量5萬份，最少可得哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件，還有機會刮中一年份哈根達斯冰品（365件）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月31日上午10點起於APP開賣「紅包好運刮刮樂」，限量6.5萬份，每張200元，最高可獲得400元紅利金及點數8,888點，還有機會抽中iPhone 15 Pro 256GB。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月31日上午10點起於APP開賣「紅包好運刮刮樂」，限量6.5萬份，每張200元，最高可獲得400元紅利金及點數8,888點，還有機會抽中iPhone 15 Pro 256GB。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月24日至2月20日於FamiPort開放列印《大富翁》肖像春節印刷品，包含套框相片、明信片、貼紙等多款選擇，部分商品還能客製化放上人像。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月24日至2月20日於FamiPort開放列印《大富翁》肖像春節印刷品，包含套框相片、明信片、貼紙等多款選擇，部分商品還能客製化放上人像。圖／全家便利商店提供
1月24日至2月20日到全家便利商店購買指定商品參加「機會命運抽抽樂」，有機會獲得大富翁雲端列印優惠券，可以10元於FamiPort列印《大富翁》過年印刷品系列，包含紅包袋、春聯及年曆。圖／全家便利商店提供
1月24日至2月20日到全家便利商店購買指定商品參加「機會命運抽抽樂」，有機會獲得大富翁雲端列印優惠券，可以10元於FamiPort列印《大富翁》過年印刷品系列，包含紅包袋、春聯及年曆。圖／全家便利商店提供

開運 富翁 售價

延伸閱讀

基隆長榮桂冠酒店龍騰四海名家揮毫開筆 春聯分享賓客

北市春聯「福運龍來」 蔣萬安：取台語諧音好運攏總來

二哈遇陌生人給零食秒叛變！忠心邊牧「咬繩狂拉求回頭」還是勸不動：這貨沒救了

北市春聯曝光 少了「萬安」兩題字 蔣萬安6字妙回

相關新聞

TRYALL搖搖杯「這數據」超標 專家：避免裝食物

喝乳清蛋白的民眾注意了！衛福部食藥署今天公布，知名乳清品牌TRYALL的搖搖杯，在室溫下以25℃的正庚烷模擬盛裝食物，但...

TOBLERONE三角巧克力在香港出包 食藥署曝台灣輸入紀錄

TOBLERONE瑞士三角巧克力是不少民眾愛吃的零食，不過香港食物環境衛生署食物安全中心公布，產品可能含有塑膠異物，已將...

長榮機工罷工歐美線首當其衝？旅行業嘆：團客已賣9成

長榮機師昨取得罷工權，預計在春節前後發動罷工，主要可能影響美國、加拿大及歐洲航線。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事...

共限量10萬張！全家便利商店攜手《大富翁》推「新春開運卡」　「機會命運抽抽樂」最低可享1折起

農曆春節倒數兩週，看好消費者喜愛在春節期間試手氣、迎好運的歡樂氛圍，全家便利商店於實體店舖及會員APP推出開運卡、刮刮樂...

XBB疫苗接種創新高 16.47萬劑Novavax開始配送

疾管署最新統計，上週COVID-19 XBB疫苗接種18.1萬人次，19日單日接種3.6萬人次，皆創XBB疫苗開打以來最...

雄獅跨足保險經紀！相關人員考證照 服務一條龍

旅遊業務再增列！雄獅集團今（23）日正式宣布跨足保險經紀事業，由雄獅旅行社成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」。此外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。