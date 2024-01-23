共限量10萬張！全家便利商店攜手《大富翁》推「新春開運卡」　「機會命運抽抽樂」最低可享1折起

農曆春節倒數兩週，看好消費者喜愛在春節期間試手氣、迎好運的歡樂氛圍，全家便利商店於實體店舖及會員APP推出開運卡、刮刮樂等應景商品及趣味博奕遊戲。首推售價200元的「新春開運卡」，將於1月24日上午10點起於實體店舖限量開賣，包含等價「全家」禮物卡，加碼贈送20元至688元不等的紅利金，合計最高有機會獲得888元；1月24日至2月20日還可參加「機會命運抽抽樂」，活動期間購買指定袋裝零食及飲品任兩件即可抽折扣優惠，最低可享1折起，再加贈大富翁雲端列印特價10元優惠券，可於FamiPort列印紅包袋、春聯等《大富翁》肖像喜氣印刷品。

「全家」自去年12月起跨界聯名經典IP《大富翁》推出主題端架、春節禮盒、開運鮮食等商品，勾起不少人的歡樂回憶；農曆新年將至，「全家」再度攜手《大富翁》經典角色推出應景喜氣的商品及活動，1月24日上午10點起將於實體店舖開賣「新春開運卡」（共限量10萬張，售完為止），共推出兩款卡面，分別為孫小美及錢夫人，兩款皆有財神圖樣，除了自買自用外，過年送禮亦十分合適；「新春開運卡」每張售價200元、張張皆有獎，包含200元「全家」禮物卡及加碼紅利金，獎項為20元、40元、60元、100元或688元面額，合計最高有機會獲得888元。

過年歡聚或追劇不可少的零食飲料亦有優惠活動，1月24日至2月20日到「全家」購買指定袋裝零食、咖啡、提神飲料任兩件，即可參加「機會命運抽抽樂」活動，最低有機會抽中1折，另有5折、79折及88折優惠；其中任兩件1折、5折、79折還加贈雲端列印優惠券，只要10元就可於FamiPort列印《大富翁》過年印刷品系列（原價每張20元），可選擇紅包袋、春聯及年曆；另有套框相片、明信片、貼紙等多款選擇可以原價列印，部分商品還能客製化放上人像。

瞄準消費者喜愛在春節期間試試手氣、招好運的特性，今年「全家」獨家攜手哈根達斯推出「歡聚刮刮樂」活動，讓消費者動動手指就有機會獲得大獎，還能轉贈給親朋好友傳達心意。1月24日上午10點起開放於「全家」APP購買，每張售價168元，限量5萬份，售完為止，最少可得哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件，還有機會刮中一年份哈根達斯冰品（365件），天天都能免費吃冰；此外還有優惠券、品牌週邊商品等好禮，更有10,000元「全家」紅利金等獎項，合計最高價值可翻300倍，活動結束後將再抽出一名iPhone 15 Pro 128GB幸運得主。