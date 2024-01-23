推到沒力⋯護理工作車逾百公斤 長庚研發動力輔助系統

醫院護理工作車一輛每輛重達120公斤，護理人員為照顧病人，每日必須推著工作車穿梭病房，如遇緊急狀況時，更是身體肌力的一大考驗。長庚醫院將於近期導入自主研發的「輔助e化工作車」，藉由省力裝置，讓護理人員不必花費力氣就能推動，減少肌耐力相關考驗，讓使用過新型工作車的護理師一試成主顧。

護理師因照護病人需要，每天必須推著e化工作車在不同病室間穿梭，工作車上除了放置病人的處置物料及藥物外，還有車體含電腦等物件，重量高達120公斤以上。長庚醫院行政中心護理管理部副執行長賀倫惠說，工作車不僅推動時耗費體力，遇到緊急情況須快速前進時，更是對肌耐力的一大考驗，被視為臨床護理師照護病人時的困擾。

長庚醫院一般急性病房吳姓護理師表示，本來覺得用力推e化工作車很正常，畢竟其重量就是那麼重，但在使用過「輔推e化工作車」後「就回不去了」。現在只需用一根手指就可讓工作車直線前進，不需耗費力氣，下班後肩膀的緊繃感也減輕了不少。

長庚醫院因此和長庚醫科合作，希望將省力裝置與e化工作車結合，在歷經2年收集臨床護理師使用習慣、討論、試用，成功研發出這款「輔推e化工作車」，運用電動車馬達原理，當需要移動位置時，只須控制方向，就可輕鬆的讓車體自動前進。2023年通過安規及電磁兼容性測試，目前基隆長庚紀念醫院已開始購入使用。

賀倫惠表示，長庚醫院希望這項由長庚護理師與長庚醫科共同研發、協助照護工作更省力的設備，能在當今護理人力短缺的大環境下，讓臨床護理師感到幸福，也讓護理學生和待業觀望中的護理師可以勇敢進入職場，共同度過全球護理人力荒。

長庚醫院行政中心副總執行長廖美南表示，護理工作中常需統計病人體液引流量及協助病人移位等繁複和耗體力的作業，對臨床護理師是相當大的負荷，長庚醫院除了導入「輔推e化工作車」外，還將陸續導入多項由長庚護理師與長庚醫科共同研發協助照護工作省力的設備，例如智慧磅秤、病人移位對接床等。

廖美南說，現今護理人力短缺的大環境下，長庚醫院持續營造友善貼心的工作環境，讓更多護理人才願意投入職場、才是病人之福。